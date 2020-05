Stage con il selezionatore del settore Pony salto ostacoli Giuseppe Forte

Al via i primi due appuntamenti

In prospettiva della ripresa delle competizioni, il selezionatore del settore Pony salto ostacoli Giuseppe Forte ha fissato i primi due appuntamenti di un programma di visione e assistenza tecnica sul territorio per i binomi di interesse federale.

Sarà lo stesso Tecnico a spostarsi nelle varie regioni per monitorare la ripresa dell’attività sportiva e lo stato di forma dei binomi pony di interesse a livello internazionale, segnalati dai Comitati Regionali in funzione dei parametri forniti dal selezionatore. Il primo stage è in programma a Roma presso il C.I. Casale San Nicola per i binomi pony segnalati dalle regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Campania.

Il secondo stage fissato per l’8 giugno al C.I. Le Ghiande di Misinto (Monza-Brianza) dedicato ai binomi pony segnalati dalle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto.