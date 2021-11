Da domani a Verona 3.000 cavalli, 300 aziende e più di 200 eventi

Verona, 3 novembre 2021 – A Veronafiere la passione equestre torna protagonista e raddoppia.

Da domani, la 123a edizione di Fieracavalli va in scena per due fine settimana consecutivi, dal 4 al 7 e dal 12 al 14

novembre 2021.

Due weekend di nuovo in presenza del salone di riferimento per il mondo del cavallo, dedicati ad appassionati, sportivi, operatori del settore e famiglie.

In fiera a Verona presenti 3.000 cavalli di 60 razze provenienti da tutto il mondo, 300 aziende espositrici da oltre 10 Paesi su 25 mila metri quadrati, con buyer in arrivo da 18 nazioni grazie ai programmi di incoming in collaborazione con ICE-Agenzia.

E poi 35 associazioni allevatoriali, oltre 200 eventi tra gare sportive, esibizioni e convegni, 8 padiglioni e aree esterne da visitare e 5 campi di gara, a cui si aggiungono 3 ring per prove e riscaldamenti dei binomi.

Per la manifestazione è attivo il protocollo di sicurezza anti-Covid di Veronafiere: per accedere al quartiere è necessario possedere il Green pass.

Domani mattina l’inaugurazione, alle ore 12, davanti al padiglione 4. Al taglio del nastro partecipano: Maurizio Danese, presidente di Veronafiere; Federico Sboarina, sindaco di Verona; Marco Di Paola, presidente della Fise-Federazione italiana sport equestri; Manuel Scalzotto, presidente della Provincia di Verona; Francesco Battistoni, sottosegretario del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto.

A Fieracavalli le aree tematiche sono trasversali e coprono tutte le anime del comparto equestre legate ad

allevamento, business, sport, turismo, spettacolo, arte e sociale.

Nel primo fine settimana, focus sulle grandi competizioni sportive e sulla promozione della biodiversità equina nazionale.

Si va dai concorsi nazionali di salto ostacoli organizzati da Fise-Federazione italiana sport equestri, all’Italian Champions Tour e al Gran Premio 123×123, fino al debutto della gara a squadre “Top Team” di Scuderia 1918.

Grande attesa per la finale dell’unica tappa in Italia della Coppa del Mondo Longines FEI Jumping World CupTM, con i migliori cavalieri del mondo che si sfidano domenica 7 novembre, contendendosi un montepremi di oltre 400mila euro.

Spazio poi al Cavallo da sella italiano e alle razze italiane nel salone Italialleva, promossi da Aia-Associazione italiana allevatori e Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

In calendario per la prima volta a Fieracavalli anche “Verona Auction”, asta internazionale riservata al Cavallo da sella italiano, in collaborazione con Equinia.

Nella mattina di domenica 7 novembre è prevista la tradizionale sfilata delle carrozze nel centro storico di Verona, grazie al Gia-Gruppo italiano attacchi.

Nel secondo weekend sono invece protagoniste le razze della monta western, le gare morfologiche e le discipline dei cowboy: team penning e ranch sorting.

In fiera torna anche il campionato europeo riservato ai Purosangue Arabi, così come il salone del cavallo Iberico e Frisone.

A Fieracavalli, inoltre, nelle sette giornate di manifestazione si possono scoprire le bellezze dell’Italia viste dall’alto di una sella, come le migliori proposte di equiturismo legate a maneggi, ippovie e vacanze a misura di cavaliere, presentate nel padiglione 4.

Nell’area Family del padiglione 1, i bambini possono imparare a conoscere il mondo del cavallo e provare l’emozione del “battesimo della sella”.

Terza edizione, infine, per la mostra di arte contemporanea a tema equestre Art&Cavallo con artisti internazionali, ideata dall’architetto Federica Crestani.

Qui il programma giorno per giorno di Fieracavalli!