Cesena, i due anni sugli scudi

Bologna, venerdì 19 luglio 2024 – Nella corsa di inizio, programmata per le 21, tornano in scena i due anni, in otto al via nel prologo serale con due giri di pista da percorrere e la curiosità di vedere all’opera qualche debuttante reduce da un’eccellente qualifica, l’attenzione si concentra su Gospel Jet presentato da Lorenzo Baldi e Guendalina Trio affidata a Maurizio Cheli, nuovo catch della ozzanese Scuderia Trio, oppure soggetti che al debutto hanno dato prova di buona gamba come Gea Gpd o Gimixin, tedesco di casa Vitagliano atteso ad un riscatto dopo una sgambatura eloquente ma una prova poco efficace in corsa. La seconda corsa vede protagonsti i tre anni, nastri e doppio chilometro a sondare la duttilità ed il feeling con la distanza di soggetti già in evidenza come Formula Uno Gso o Funny Guy Tc, senza trascurare il regolare Fandango Si.

Nella terza sarà il turno dei gentlemen abbinati ad anziani di 5 e 6 anni sui quali spicca la velocista Delise Tc, guidata da Michela Rossi ed anteposta a Dellalba con Filippo Monti e ad Ipsos Dairpet, transalpino dalle spiccate doti velocistiche guidato dal top della categoria Matteo Zaccherini. Grande folla in pista nella quarta prova per la Tris nazionale “Premio Italian Racetracks in the world”, handicap che ha calamitato le ambizioni di 15 coppie capeggiate da Barnaba Baba e Alessandro Raspante in possesso delle migliori chance tra i penalizzati mentre Zigfild Wise L, proposto da Mattia Spanò pare in leggero sottordine. Allo start, si candidano il veneto Cantico con Manuel Pistone, la sempre più convincente America di Risaia, interpretata da Lorenzo Talpo, nonché Amore Stecca e Boston Trio.

Miglio in rosa alla quinta, saranno di scena le tre anni con Favorita, che risulta la più attesa nelle mani di Andrea Esposito, il fratello di Federico trainer della scuderia Indal, buone referenze per Fantasy Black con Maurizio Cheli catch per conto di Massimo Compagno e per Finalmente Dl, in trasferta dalla campagna trevigiana con Manuel Pistone alle redini. Sempre Pistone che alla sesta balza ai vertici del pronostico grazie ad Errante, preferito alla veloce allieva di Lorenzo Baldi Emergenza Par e ad Ellero, portacolori di Roberto Stancari vittorioso all’ultima uscita. L’epilogo della serata è sempre in compagnia dei cadetti, con un doppio chilometro per dieci e plebiscito al betting riservato a Egberto Mail progredito grazie alle cure di Maurizio Cheli che anche stasera ne sarà l’interprete per inseguire la terza vittoria in sequenza, mentre Ergo Lest ed Elena si candidano al podio.