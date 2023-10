Gentlemen protagonisti all’Arcoveggio

Bologna, martedì 31 ottobre 2023 – La kermesse bolognese di domani primo novembre inizierà nel segno dei soggetti di 5 e 6 anni interpretati dai loro proprietari, con Leonardo Vastano e Cybelle Font candidati ad un successo che potrebbe aprire al gentlemen campano, di stanza nelle Marche, l’inseguimento all’ambito trofeo in palio per il vincitore della giornata, mentre la lesta portacolori di Andrea Orlandi Citrosodina Oil e Cari Balilla, con Patrik Romano in sulky ,si contenderanno il ruolo di contro-favorite.

Si proseguirà con un confronto riservato ai soggetti di tre anni che potrebbe premiare le ambizioni di Emily Ssg e Andrea Venezia, da seguire anche le chance di Eva Dei Greppi/Nicola Del Rosso e di Expoo Dei Greppi, altro alfiere del toscano Nicola Del Rosso in gara con Giuseppe Colantonio.

La terza corsa sarà una delle sfide dal maggior livello tecnico del pomeriggio e vedrà in pista sei eccellenti performer di quattro anni impegnati in un confronto sulla breve distanza con il possibile match tra Duchessa Grif e Dominus Fas, in guide: Filippo Monti vs Matteo Zaccherini, mentre Dauphin Joyeuse, guidato dall’appassionato Vittorio Bosia, candida l’ospite piemontese al ruolo di terza forza in campo, senza dimenticare gli ospiti dal nord est, Don Amore Como e Otello Zorzetto.

Alla quarta manche, ancora la leva 2019 in scena con Matteo Zaccherini e Davos Dei Greppi ad inseguire da una scomoda seconda fila il duo Denny La/Filippo Monti, chance rilevanti anche per Ducky Baba e Leonardo Vastano.

Dai quattro anni si passerà ai cavalli “anziani”, in pista alla quinta corsa, con Zumba Pizz e Johnny Pizzolato ad inseguire la vittoria contro Arancia Jet e Aspramare Ama, mentre la velocità di Ultimatum Indal potrebbe regalare il podio ad Andrea Venezia.

Cavalli esperti in pista anche alla sesta corsa, con Zaffiro Como ed Enrico Cuglini ai vertici del pronostico su Casper/Leonardo Vastano, mentre Blancka e Matteo Angeloni saranno i possibili terzi “incomodi” in un contesto comunque equilibrato.

In chiusura ben dodici coppie, divise in due nastri, si confronteranno nella tradizionale sfida a handicap di metà settimana che vedrà tra i possibili protagonisti, nonostante venti metri da rendere, Cluny De Greppi e Uragano Op, mentre General Job, in gara con il leader nazionale Matteo Zaccherini, ed Eclair Magic, guidato dalla grintosa Michela Rossi, saranno i soggetti più attesi tra quelli in partenza dal primo nastro.

-Eventi collaterali alle corse, dalle ore 14.30 – Durante lo spettacolo delle corse al trotto, per i bambini a partire dai tre anni, è in programma il “Battesimo della Sella” con prove in sella ai pony, coordinate dagli istruttori di Bologna Equestrian Center (attività che si svolgerà dalle 14.30 alle 16.30, con previa prenotazione in ippodromo dalle 14.00). I più piccoli, inoltre, potranno cimentarsi in laboratori artistici e creativi a tema Zucche, Cavalli e Natura, proposti dallo staff di Didattica delle Arti. Sarà inoltre presente un angolo dedicato ai Glitter Tattoo e sarà possibile visitare le scuderie a bordo del tradizionale HippoTram.