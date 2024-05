La nuova stagione del Sesana

Bologna, domenica 5 maggio 2024 – L’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme scalda i motori in vista della 109^ stagione di trotto presentata ufficialmente sabato 4 maggio presso l’impianto di viale Leonardo da Vinci. Presenti il Sen. Patrizio Giacomo La Pietra – Sottosegretario di Stato del Masaf con delega all’ippica -, il Sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini, e il direttore degli Ippodromi Snaitech, Lorenzo Stoppini, oltre ad altre personalità politiche e autorità. Tante le novità sul piatto: prima di tutto che l’apertura della stagione è stata fissata nella serata di venerdì 7 giugno e per l’occasione verrà organizzata una gran festa per tutti gli appassionati e i montecatinesi. Un calendario che si snoda su sei mesi, con l’ultima giornata fissata per il 1° novembre, per un totale di 28 giornate di corse con gli appuntamenti in notturna dal 7 giugno a sabato 7 settembre, mentre dal 15 settembre alla chiusura sono programmate solo riunioni diurne.

La vera novità riguarda il comparto. Nella stessa giornata della conferenza, infatti, è stato inaugurato il centro di allenamento. Dopo ben 12 anni dalla sua chiusura le scuderie del Sesana tornano a disposizione dei proprietari di cavalli già dal mese di maggio con 20 boxes pronti. Le scuderie e il circuito montecatinese tornano a vivere con la presenza dei cavalli stanziali per poter svolgere le sedute di preparazione. Il centro di allenamento, intanto, ospiterà le due femmine Dessie dei Greppi (5 anni) e Frozen dei Greppi (3 anni), cavalli appartenenti a Nicola Del Rosso, ma le richieste non si sono fatte attendere e vedremo gli sviluppi già nei prossimi mesi.

“L’inaugurazione di oggi pomeriggio del centro di allenamento all’Ippodromo Snai Sesana è un’ottima notizia per l’ippica toscana ed italiana – afferma il Sen. Patrizio Giacomo La Pietra -. Stiamo lavorando su più fronti per modernizzare, rinnovare e innovare i nostri ippodromi, così da renderli fruibili tutto l’anno e non solo in occasione delle competizioni che vi si disputano. Il centro di allenamento risponde proprio a questa esigenza di maggiore disponibilità delle strutture dedicate all’ippica e sono certo che rappresenterà un elemento di ulteriore valorizzazione dell’ippodromo di Montecatini Terme. Il Sesana – continua il Sottosegretario Masaf sta crescendo in termini di attrattività e non è un caso che questo sviluppo abbia consentito alla struttura di essere inclusa nel circuito del Palio delle Regioni, piatto forte della nuova programmazione ippica italiana, che costituirà un valore aggiunto per l’intero sistema”.

“Quella che si appresta ad iniziare è la stagione numero 109 all’Ippodromo Snai Sesana. E come ogni anno per i montecatinesi sarà una gioia poter vivere le serate di apertura dello storico impianto ippico – dichiara il sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini -. Per i montecatinesi il Sesana è un luogo d’incontro e di divertimento dove passare qualche ora con gli amici o con la famiglia, grazie ai tanti intrattenimenti che offre e ai punti di ristoro dove è possibile cenare in compagnia di una atmosfera davvero gradevole. Dal punto di vista sportivo sappiamo che i nostri gran premi, e in particolare il Città di Montecatini del 15 agosto, sono occasione di veder confrontarsi alcuni tra i più importanti atleti del panorama internazionale. L’Ippodromo Snai Sesana è anche un prodotto turistico e come amministrazione siamo orgogliosi di sostenerlo”. E sul centro di allenamento, Baroncini sottolinea che: “L’inaugurazione del centro di allenamento è una vittoria anche mia personale: fin dal mio insediamento ho fortemente spinto per riaverlo, in maniera da far vivere l’ippodromo 365 giorni l’anno (com’era ai tempi d’oro) e sviluppare tutto l’indotto creando anche nuovi posti di lavoro. E dopo tanto lavoro questa richiesta è diventata realtà. Ringrazio Snaitech che mi ha seguito in questa battaglia rendendola possibile. E questo è solo il primo passo. Ringrazio il sottosegretario Patrizio La Pietra per aver recentemente inserito il nostro ippodromo nel circuito del Palio delle Regioni, iniziativa promossa dal ministero dell’Agricoltura per rilanciare l’ippica italiana con un calendario di 21 Gran Premi in altrettanti ippodromi tra cui il Sesana. Il prossimo step sarà ottenere maggiori contributi per l’impianto, e maggiori premi e giornate di corse”.

A chiudere con le dichiarazioni Lorenzo Stoppini, direttore della Business Unit Ippodromi Snaitech: “Iniziamo la nuova stagione con la grande novità del centro di allenamento aperto a tutti gli addetti ai lavori e questo è molto importante perché conferma come Snaitech voglia continuare ad investire sull’Ippodromo Snai Sesana. Siamo pronti ad accogliere i cavalli e a farli allenare sul nostro rinnovato circuito in maniera continuativa. Il nostro impianto rappresenta da più di un secolo la città di Montecatini ma dal 2015 ci impegniamo ad offrire ai residenti e ai turisti l’opportunità di immergersi in un’atmosfera di festa e di spettacolo che ha per protagonisti i cavalli e le attività d’intrattenimento – spiega Stoppini-. La nostra mission è quella di consolidare la sinergia già esistente con l’Amministrazione comunale e con il Masaf affinché il nostro storico impianto possa crescere e ammodernarsi, ma per raggiungere questo obiettivo è necessario che le istituzioni supportino i nostri sforzi. Dobbiamo creare un calendario di corse volto a massimizzare la presenza di pubblico”.

Tornando al calendario di corse, i cosiddetti ‘classici’ iniziano da sabato 13 luglio con la 19^ edizione del Premio Nello Bellei, la prova riservata ai cavalli di 4 anni e che dal 2007 è stata intitolata all’indimenticata figura chiave dell’ippica italiana e di quella toscana in particolare. Nel 2022 tante emozioni con la ‘prima’ di City Lux e del driver Riccardo Pezzatini, mentre l’anno scorso colpo di scena con la vittoria di Diamond Truppo che però è stato distanziato dalla giuria per aver percorso gran parte della prima curva con la ruota sinistra del sulky all’interno dei paletti. Così il successo è andato a ‘tavolino’ al figlio di Adrian Chip, Dolce Viky.

Segue il 29 luglio il Gran Premio Società Terme, abbinato al ricordo di un altro grande del trotto, Vivaldo Baldi, per il tradizionale confronto tra cavalli di 3 anni sul doppio chilometro: nel 2022 vinse l’imprevedibile Daniel Jet con Gaetano Di Nardo. Nel 2023 il dominio è stato del favorito Edy Girifalco Gio.

Il mese di agosto si apre sabato 3 con le Pariglie, una ‘peculiarità’ assoluta dell’impianto di Valdinievole e che, nelle ultime edizioni, ha visto trionfare Country Gial e Bounty Roc nel 2022, mentre nell’edizione dello scorso anno i sigilli sono stati della coppia Country Gial (alla sua seconda vittoria consecutiva) assieme a Cabras di Casei. Nello stesso programma la particolare prova del Trotto Montato che offre diversi spunti e uno spettacolo sempre molto gradito al pubblico. Nel 2023 la vittoria è andata a Caution As con driver Alessio Vannucci.

Il clou non solo del mese ma di tutta la stagione è come sempre il Gran Premio Città di Montecatini. La sera del giovedì di Ferragosto l’ippodromo Snai Sesana si illuminerà a festa non solo in pista, con una riunione di corse di alto livello tecnico, ma anche a bordo pista con tante opportunità di divertimento e intrattenimento oltre all’ottima cucina offerti nei vari punti ristoro. Trascorrere il 15 di agosto al Sesana significa vivere un’esperienza unica e la 72^ edizione della corsa la rende ancora più emozionante sugli spalti e al parterre. Nel 2019 la vittoria fu di Arazi Boko con Alessandro Gocciadoro; nel 2020 e nel 2021 lo stesso driver si è ripetuto con Vernissage Grif che si è imposto sia nella propria batteria eliminatoria sia nella finale, con i record della pista e della corsa (2020). Nel 2022, con lo spostamento della corsa a causa del forte acquazzone su Montecatini, ha vinto a sorpresa Vincerò Gar, mentre nel 2023 edizione è stata stravinta di nuovo, e per la terza volta, da Vernissage Grif sempre in tandem con Gocciadoro.

Ora testa alla serata di apertura della nuova stagione che vedrà l’inaugurazione del ‘Sesana Arena Spettacoli’ all’interno dell’impianto, un’area che per tutte le giornate di corse verrà sfruttata per spettacoli, concerti, eventi e molto altro ancora. Lo show dell’apertura, condotta dalla giornalista e scrittrice Barbara Scarpettini, prevede l’esibizione dal vivo della scuola di ballo Fit Express di Pistoia. Come sottofondo il Dj-set di Ringo, storico animatore della discoteca Concorde di Chiesina Uzzanese, con le hit più famose degli anni 70-80 e 90. In più la presenza delle ragazze iscritte al concorso Miss Montecatini 2024 prodotto da Parilstaff Agency. Anche per gli amanti degli animali una gradita sorpresa con la sfilata dei cani meticci organizzata dal Canile Hermada di Montecatini Terme.

Anche quest’anno, all’interno dell’impianto ippico montecatinese, tante attività collaterali e di intrattenimento per il pubblico, in special modo per le famiglie e i bambini, dopo il gradimento riscosso nella stagione 2023 grazie alla collaborazione dell’Associazione culturale Pinocchio 3000 di Pescia. Ma anche al di fuori della stagione di corse il Sesana ospiterà eventi culturali, didattici, di intrattenimento e manifestazioni che vedrà impegnate associazioni e società dilettantistiche di altre discipline sportive presenti sul territorio, confermando così il valore polifunzionale dello storico ippodromo di proprietà Snaitech come punto d’aggregazione per la cittadinanza montecatinese e della Valdinievole.