La XXXII edizione del Palio dei Comuni di Montegiorgio

Montegiorgio, mercoledì 18 novembre 2020 – Sei regioni, 27 cavalli, un solo obiettivo: portare a casa il 32esimo Palio dei Comuni. Scalda i motori l’edizione 2020 del premio “Lanfranco Matti”, in programma il 22 novembre all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio. Ventidue i Comuni marchigiani che si daranno battaglia: 17 sono del Fermano (Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Massa Fermana, Montappone, Monte Urano, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Sant’Elpidio a Mare, Servigliano), tre del Maceratese (Civitanova Marche, Corridonia, Mogliano), uno dell’Ascolano (Comunanza) e uno dell’Anconetano (Loreto). Per l’Umbria parteciperanno Assisi e Gualdo Tadino, per l’Emilia-Romagna Montechiarugolo, per la Toscana Montecatini, per l’Abruzzo Castel Frentano.

Niente pubblico ad assistere alle tre batterie da otto e alla finale a cui accederanno i primi quattro classificati di ogni batteria. Il passaggio delle Marche a zona arancione non permetterà di partecipare dal vivo alla giornata che verrà trasmessa su TV Centro Marche (canale 10) e, in parte, su Sky. Dieci i Comuni che hanno già scelto il proprio cavallo. Dei fermani, per Porto Sant’Elpidio correrà Steping Spaceboy. «Puntiamo su un cavallo svedese. L’obiettivo è arrivare in finale e ottenere un buon piazzamento. Ci affidiamo alla scuderia Santese che ci accompagnerà in quest’avventura grazie alla sua professionalità e che ringraziamo», il commento del Comitato Palio del Comune. «Anche se le limitazioni dovute al Covid non permetteranno l’ingresso del pubblico, il Palio resta uno dei momenti sportivi più attesi e sentiti non solo dagli appassionati di cavalli. Mi auguro che il prossimo anno l’evento possa ritornare a essere anche un’importante vetrina per il nostro territorio, oltre che un’occasione di festa», aggiunge l’assessora allo Sport e al Turismo Emanuela Ferracuti. Fermo punta su Deimos Raicing, fresco vincitore del Premio Duomo, a Firenze, e sul driver Roberto Andreghetti. «Una partecipazione – spiega l’assessore allo Sport Alberto Scarfini – che, nonostante tutto, rappresenta un’opportunità di promozione per la città». «Anche se non si potrà assistere direttamente – aggiunge il Comitato Palio del Comune – sarà comunque una gara importante non solo per il calendario ippico nazionale e internazionale, ma un’occasione per far conoscere le realtà partecipanti, con l’auspicio che il prossimo anno si possa tornare in tribuna all’ippodromo e sostenere dal vivo i colori della propria città». Per Montegiorgio correrà Chief Orlando, per Montappone Vesna, per Francavilla Zefiro Gual, per Rapagnano Verdon Wf, per Monte Urano Arazi Boko, per Belmonte Virginia Grif. Gli altri 17 cavalli saranno assegnati domani nella serata di abbinamento con diretta Sky dalle 18 sul canale 220. Comune e cavallo saranno estratti a sorte.