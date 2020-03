Marzo, un mese di galoppo all’Ippodromo di San Rossore

Pisa, 2 marzo 2020 – Il mese di marzo, che da qualche anno è identificato come il “mese dell’ippica pisana”, ha avuto nel 2020 un importante prologo con il “G.P. Barbaricina e Ribot Cup”, e avrà un’ancora più importante coda creando un calendario di Grandi Premi che non ha così soluzione di continuità fino al 130° premio “Pisa” che si disputerà il 5 aprile.

8 marzo 2020

53° premio Thomas Rook e 53° Premio Andreina – Le tradizionali poules sono prove riservate ai puledri dei due sessi, sulla stessa distanza dei 1600 metri, in preparazione al premio “Pisa”. Le due corse sono dedicate al fantino (e in seguito allenatore) inglese che fu tra i pionieri di Barbaricina e alla prima vincitrice del derby del galoppo nel 1884, nata e allevata dallo stesso Rook nel ‘paese dei cavalli’.

15 marzo 2020

27° Premio Federico Regoli – Trofeo Goffs Handicap Principale C sulla distanza dei 1500 metri, celebra uno dei più famosi fantini e trainer della storia del turf italiano, un grande personaggio nato a Barbaricina.

21° Premio Galileo Galilei – Handicap principale C sulla distanza dei 2200 metri. La corsa è una valido banco di prova in vista del premio “Regione Toscana”, Listed Race sulla stessa distanza, in programma il 5 aprile nella giornata del 130° premio “Pisa”. Le due corse sono abbinate al trofeo Goffs UK che ricorda le aste irlandesi breeze up del 22-23 aprile.

22 marzo 2020

E’ la giornata nella quale Alfea intende celebrare personaggi che hanno svolto un ruolo importante nella storia della società e dell’ippica pisana: Harry Bracci Torsi, Piero Studiati Berni, Stefano Meli, Cesare Brivio Sforza, Cesare Turri. Una giornata di corse per non dimenticare la nostra storia.

29 marzo 2020

9° Palio dei Comuni della Provincia di Pisa

E’ un evento sportivo entrato ormai nella tradizione dell’ippodromo di San Rossore. Il Palio vede coinvolti quest’anno 21 campanili, con il loro seguito di sostenitori, che si daranno battaglia per vincere e portare il drappo nel proprio comune. Le precedenti edizioni sono state vinte da Lajatico (2), Bientina, Montopoli (2), Vicopisano, Vecchiano (2).

5° aprile 2020 – THE BIG DAY

130° PREMIO “PISA”, 21° Premio “Regione Toscana”, 62° Premio “San Rossore”

Il premio “Pisa” è un evento sportivo storicamente inserito nelle tradizioni della città. Nel passato, e speriamo anche quest’anno, la migliore società cittadina vi vedeva l’occasione per sfoggiare eleganti toilettes e sempre nuovi cappelli. Dal punto di vista ippico, la Listed Race Premio “Pisa” non è soltanto la maggiore prova del calendario pisano ma la corsa che apre di fatto la stagione classica del galoppo italiano. E’ una delle corse più antiche d’Italia, con un Albo d’Oro di assoluto prestigio nel quale figurano, fra gli altri, Ribot, “il cavallo del secolo” e Archidamia, rimasta l’unica femmina ad avere vinto il Derby dopo il successo nel premio Pisa del 1936. Quest’anno il premio “Pisa” sarà sponsorizzato da “Irish Thoroughbred Marketing”, l’importante ente di promozione dell’ippica irlandese. Il pomeriggio del “Pisa” si completa con la disputa dei premi “Regione Toscana” (Listed ) e San Rossore” (Handicap Principale) , per il quale il Capo dello Stato metterà in palio un artistico oggetto di rappresentanza onorando una consuetudine che, inaugurata dal presidente Giovanni Gronchi, dura ormai da 63 anni. Nella stessa giornata si disputerà la corsa internazionale Longines Fegentri Amateur Riders Champion Cup

Corse di purosangue arabo e di cavalli anglo arabi

Nel mese di marzo si disputeranno anche due corse per i Purosangue Arabo, e 5 per cavalli Anglo Arabo, settori di recente affacciatisi a San Rossore che hanno dato riscontri positivi.

Comunicato stampa Ippodromo di San Rossore