Trionfo di Dettori nel Pisa

Bologna, domenica 3 aprile 2022 – Come da pronostico, Lanfranco Dettori a bordo del favorito, Il Grande Gatsby, ha vinto senza particolari difficoltà il Premio Pisa una corsa che in passato lo vide per tre volte secondo. Oltre al binomio vincitore della Listed, ha trionfato l’ippica, l’ippodromo di San Rossore, stracolmo all’inverisimile, ha dimostrato che quando c’è spettacolo; il pubblico risponde. Alle spalle del cavallo di Guido Berardelli, si è piazzato Bahja Del Sol agli ordini del campione d’Italia Dario Vargiu. Vecellio e Luca Maniezzi hanno completato il podio.

Nell’altra Listed di giornata, il Premio Toscana, vittoria di stretta misura per Brigante Sabino montato da Dario Vargiu, uno dei jockey maggiormente dotato di un istintivo senso del traguardo; secondo Clarenzio Fan con Salvatore Sulas in sella; terzi Total Euphoria e Frankie Dettori.