Elezioni in Friuli: Giacomazzo bis

Bologna, 30 settembre 2020 – Infaticabile organizzatore, uomo di cavalli e sempre appassionato, Massimo Giacomazzo si è riconfermato alla guida del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, che gli ha rinnovato la fiducia per il prossimo quadriennio all’insegna della continuità.

Sentimento che per altro ha dominato in Lombardia e in Campania, con le altrettanto sentite riconferme di Orlandi e Montrone.

Tornando al voto espresso presso l’Auditorium San Marco di Palmanova (UD), i voti andati a Giacomazzo sono stati 212.

Come prassi, nell’Assemblea elettiva presieduta dal Consigliere nazionale Ettore Artioli, è stato votato anche il Consiglio regionale che sarà così composto: Michela Bianchi (24), Claudio Berra (23), Cristina Berra (22), Rosario Antonio Gurrieri (21), Roberto Miraz (20), Enrico Truccolo (20) e Daniel Braido (18).

Alla carica di Rappresentante dei Tecnici eletto Michele Facchin (14), mentre in rappresentanza dei Cavalieri Paula Dorgnach (9). Valerio Pontarolo (5) siederà in Consiglio nel ruolo di Rappresentante dei Cavalieri Proprietari.