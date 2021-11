Clemente Russo e Stupid Love: l’amore vero che non c’è più

Bologna, 17 novembre 2021 – Si chiamava Stupid Love, ed era solo una puledrina.

Nata da una mamma Quarter Horse già in là con gli anni e forse per questo tanto amata da subito e da tutti, in scuderia: anche da Clemente Russo, ex-pugile e personaggio tv nato a Caserta nel 1982.

Russo frequenta la scuderia di Gennaro Lendi, ha diversi cavalli ma si era innamorato di questa piccolina: vivacissima, sveglia, coccola come tutti puledri del mondo.

Ma la vita – o il suo contrario, ad essere esatti – hanno voluto diversamente.

Stupid Love non c’è più, qualcosa di quelle brutte cose che possono succedere anche ai cavalli più amati delle scuderie più prestigiose se l’è portata via.

Quando un animale se ne va lascia un buco molto più grande dello spazio che il suo corpo occupava nel mondo.

Anche dentro uomini grandi e grossi come Clemente Russo, che fanno dell’esibizione della forza fisica una caratteristica della loro immagine.

E che ha come messaggio su Whatsapp la frase “I cavalli sono la mia malattia”: uno di noi, insomma.

L’ex-pugile, due volte vice-campione olimpico alle Olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012, ha postato sulla sua pagina Instagram alcune foto sue e di Stupid Love.

Foto di scuderia, che sei vestito come capita e l’unica cosa che importa è la meraviglia e la tenerezza che ti ispira una cosina dolce, timida, carezzevole e birba come una puledra appena nata.

Come Stupid Love, come l’amore che era: e l’amore che gira intorno ai cavalli stupido non lo è mai.

Questo il testo delle foto sulla pagina Instagram ufficiale di Clemente Russo: