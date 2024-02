Laura Torrisi: bellissima e amante del reining

Bologna, 22.02.2024

Bella anzi, bellissima e appassionata di cavalli.

Laura Torrisi, attrice, presentatrice toscana, è entrata nel cuore del grande pubblico proprio per essere l’affascinante protagonista del film di Leonardo Pieraccioni (suo ex compagno di vita) “Mia moglie è bellissima”. Oggi, splendida mamma di Martina, la figlia avuta dal regista fiorentino, si divide tra le sue grandi passioni: la cucina e i cavalli. Al recente Galà della Federazione Toscana, Laura era la madrina della serata e sul palco del Tuscany Hall ha raccontato questo suo amore per i cavalli che condivide con Martina. In particolare Laura e Martina praticano il reining nella scuderia Crystal Quarter Horses di Calenzano (Fi). Un amore, quello per i cavalli, che l’attrice ammette di provare da oltre 20 anni e che cerca di coltivare ogni volta che gli impegni glielo consentono. La scelta della disciplina del reining ammette che è avvenuta per il divertimento e il dinamismo che prova ogni volta che è in sella. Non ha tuttavia ambizioni agonistiche a differenza della figlia Martina, la quale punta a competere nelle arene più importanti. Ambiente sano, valori concreti, spirito di squadra e tanti giovani: queste alcune delle motivazioni per le quali Laura Torrisi ama questo sport e che la rendono felice che sua figlia possa far parte di questo mondo fatto di amore con indosso un cappello da cowboy.