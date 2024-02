Asinelli all’asta: Horse Angels fa raccolta fondi per i 57 di San Possidonio

Modena, 23 febbraio 2024 – Ricordate l’articolo di ieri per gi asinelli di San Possidonio?

I 57 amici di Daniele Campagnoli, che potrebbe riuscire a continuare a curarli come ha sempre fatto se andasse a buon fine la raccolta fondi organizzata da Horse Angels.

Perché gli asini sono stati messi all’asta in un lotto unico, quindi non adottabili singolarmente.

Quindi visto che Campagnoli li ha sempre accuditi al meglio, faendoli vivere sereni e ben curati, sarebbe bello potessero rimanere ancora con lui: la raccolta fondi la potete trovare qui, autorizzata dal propietario.

Scrive Horse Angels ODV: “Ecco la raccolta fondi per gli asini che andranno all’asta il 5 di marzo, raccolta fondi concordata con il proprietario degli animali, perché lo aiuteranno a tenerseli. Abbiamo messo una cifra più alta, prima di tutto perché sappiamo che ci sono altre persone che parteciperanno all’asta e non sappiamo con quali intenzioni, in secondo luogo perché abbiamo concordato con il proprietario che gli asini maschi vanno castrati, occorre volturare gli animali in anagrafe come non macellabili e avviare un progetto sociale al fine di rendere l’allevamento il più possibile sostenibile. Vanno inoltre migliorarati i recinti, abbiamo già chiamato la pareggiatrice per fare le unghie agli asini, e prenderemo un avvocato che ci tuteli. Insomma, grazie se sarete generosi!”.

Adottiamoli col cuore, tutti e 58: gli asinelli e Daniele Campagnoli, che li ama.

