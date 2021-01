L’ippica regina di generosità

Bologna, 4 gennaio 2021 – Racing Welfare è una associazione benefica che ruota intorno al mondo dell’ippica e che, in Gran Bretagna, dai reali in giù, attraversa trasversalmente ogni strato sociale.

Legate alle corse, ogni anno si organizzano una miriade di eventi per raccolte fondi di ogni tipo legate al comparto. E neanche a dirlo, con tutte le cancellazioni del 2020, questo importante canale solidale pareva messo seriamente in difficoltà. Fortunatamente, non è stato così.

Infatti, la raccolta fondi lanciata dal web proprio da Racing Welfare ha dato un eccellente quanto insperato esito: 500mila sterline.

«Posso onestamente dire che siamo stati emotivamente sopraffatti dalla generosità che la comunità dell’ippica ha saputo dimostrare» ha dichiarato Dawn Goodfellow, presidente dell’associazione.

Ora, la cospicua somma di denaro è a disposizione per supportare le necessità dei molti lavoratori del mondo dell’ippica, dal personale di scuderia a chi cura la manutenzione delle piste e perfino ai lavoratori considerati ‘dell’indotto’, come quelli impegnati nell’informazione legata alle corse.

Il supporto di Racing Welfare comprende una helpline attiva h24 e 7 giorni su 7, uno sportello per l’impiego e aiuti finanziari per i più in difficoltà, compreso un fondo per gli affitti.

«Gli eventi virtuali sono stati fondamentali per raggiungere un obiettivo tanto genroso – ha fatto sapere l’associazione attrerso il proprio portavoce – e ogni singolo penny è stato preziosissimo».