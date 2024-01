Abruzzo: a Sant’Eusanio del Sangro campionato regionale al via

Chieti, 26 gennaio 2024 – La passione per l’Endurance trova sempre più spazio nelle regioni del nostro centro Italia, dove una disciplina equestre nata per stare nella natura trova davvero l’ambiente ideale.

Come in Abruzzo, dove la ripartenza dell’endurance è fissata per il prossimo 3 marzo; ad aprire il Campionato regionale sarà Sant’Eusanio del Sangro in provincia di Chieti le cui redini saranno nelle mani della Asd la Mandrakata.

In premiazione all’ormai classica abruzzese, in arrivo un premio speciale, “In Viaggio con Federico” dedicato al compianto Federico Di Matteo, abruzzese doc e grande appassionato di Endurance recentemente scomparso, conosciuto nell’ambiente per gli importanti incarichi ricoperti nel Dipartimento Endurance FISE e per i risultati centrati.

Il vincitore del premio volerà negli Emirati Arabi grazie al contributo di Antonio Forgione che si è attivato per onorare la figura del citato cavaliere.

Ma chi vincerà il prezioso omaggio?

I primi tre classificati nelle categorie CEN B, CEN A e Deb.ti, si scontreranno in un appassionante “QUIZZONE” sulla vita sportiva nel mondo dell’endurance di Federico Di Matteo, selezionatore della Nazionale Italiana nel biennio 2004/2005.

Massimo Verna, organizzatore della gara di Sant’Eusanio insieme alla sua appassionata famiglia, ripropone dunque la manifestazione che è apprezzata,

oltre che per la cura del parterre di gara, per l’ottimo percorso, pianeggiante e adatto a tutti.

La location di gara

Ci troviamo a circa 200 metri s.l.m. in un’area equidistante dal mare e dalle falde della maestosa Majella, il secondo massiccio montuoso più alto degli Appennini continentali dopo il Gran Sasso.

Queste condizioni, unitamente alla presenza del fiume Sangro, rendono il clima particolarmente mite durante l’anno, anche se in pieno inverno le temperature possono scendere fino a pochi gradi sopra lo zero, soprattutto di notte.

La tappa ha come comune denominatore proprio il citato corso d’acqua che è sorvegliato a vista dai caratteristici calanchi, lievi pendii originati dall’erosione del terreno dovuto alle acque piovane che scivolano a valle su rocce argillose.

L’ormai consolidato percorso ospiterà cavalli provenienti anche dalle regioni limitrofe pronti a sfidarsi per andare a podio con i suoi ricchi premi.

Le tre categorie in cartellone di gara ovvero la CEN B, la CEN A e la debuttanti, saranno il primo banco di prova per tante amazzoni e cavalieri pronti a ripartire dopo la brevissima pausa invernale.

Correre a Sant’Eusanio può essere interessante non soltanto per praticare l’endurance ma per prendersi due giorni di relax alla ricerca della ricca fauna presente.

Non è difficile infatti ammirare, soprattutto nelle Riserva naturale di Serranella istituita nel 1990, specie come l’airone bianco maggiore, la cicogna nera, il fenicottero, il falco di palude, il falco pescatore ed il nibbio reale.

Comunicato stampa Sport Endurance