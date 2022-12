Fise Liguria: medaglia al valore atletico per Francesca Salvadè

Genova, 9 dicembre 2022 –

Lunedi 6 dicembre ho avuto il piacere di assistere alla consegna della seconda benemerenza per i successi di un’atleta ligure, questa volta non tesserato propriamente in Liguria, ma sempre un grande orgoglio per la nostra Regione.

Si tratta di Francesca Salvadé, atleta paralimpica per la disciplina del Dressage, che, durante una cerimonia fortemente voluta dal Comitato Italiano Paralimpico Liguria, ha ricevuto dalle mani del Presidente Coni Regionale Antonio Micillo la medaglia al valore atletico per l’anno 2021. Bellissimo ed emozionante vedere comparire sullo schermo, alle spalle di Francesca, la foto di lei con il suo cavallo, se pur come ha specificato lei stessa, non quello attuale.

Accompagnata dalla sua mamma, che ringrazio per avermi inviato queste bellissime foto, auguro ad entrambe un futuro sempre pieno di successi nello sport come nella vita.

A presto!

Amilda Traverso – Presidente Comitato FISE Liguria