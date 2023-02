Ottimi risultati per i binomi valdostani nel fine settimana

Aosta, 12 Febbraio 2023 – Week end di ottimi risultati per cavalieri e amazzoni rosso neri impegnati in competizioni fuori valle nell’endurance e nel salto ostacoli.

Alessia Lustrissy, da quest’anno tesserata per il Circolo ippico San Maurizio, è stata in gara in Spagna, al raid international di Vallgorguina 2023, per una CEI1*YJ di 100 km in sella ad Eduardo dove ha conquistato un ottimo 2° posto, qualificando con questa gara il cavallo per gare CEI2. Il binomio continua il suo percorso affermandosi tra i migliori binomi valdostani dell’endurance in rosa.

Giulia Mantovani (Cavallo e Natura) ha debuttato invece in sella ad Afrodite by Opera nella 30 km l del Memorial Martina di Valledoria, aggiudicandosi un buon 8° posto.

L’evento, prima “Coppa Regionale Endurance Sardegna”, è dedicato alla memoria di Martina, giovane amazzone scomparsa recentemente. L’evento unico nel suo genere nel territorio dell’Anglona è organizzato dalla Fise, dal River Ranch Asd, dall’Endurance Team del Golfo Porto Torres, insieme all’amministrazione comunale di Valledoria.

Per il salto ostacoli impegno in LB80 a None per i cavalieri e amazzoni del SIV.

Giulia Grasso e Alexia Jacquemod, entrambe in sella Victor, hanno chiuso bei percorsi netti, con zero penalità così come Dorotea Piangerelli e Giada Cavallo, entrambe con Rubertha.

Noemi Bettinelli su Amber Van de Grove ha chiuso con 4 penalità sia nella Lb 80 che nella B 90.

Viola Orillier su De Haribo chiude infine con 4 penalità nella B90, ma si rifà vincendo con una bella prova la B100.

Fonte: Ufficio Stampa Fise Val d’Aosta