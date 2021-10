Completo: il Veneto trionfa in Coppa delle Regioni

Bologna, martedì 19 ottobre 2021 – I magnifici impianti dell’ippodromo militare di Tor di Quinto a Roma, sede dello storico reggimento Lancieri di Montebello, sono stati teatro della Coppa delle Regioni di completo 2021 lo scorso fine settimana. Una gara bellissima e molto sentita oggi più che mai, divenuta uno degli appuntamenti più importanti in assoluto per il completo italiano di base.

Tra le sette regioni in gara è stato il Veneto ad aggiudicarsi la vittoria con una favolosa prestazione generale che ha permesso alla formazione guidata da Elisa Caruso di perfezionare una entusiasmante rimonta: 3° posto dopo la prova di addestramento, 2° posto dopo la prova di cross, infine il 1° posto dopo la prova di salto ostacoli. Particolare da mettere in grande risalto: quella veneta è stata l’unica squadra capace di produrre quattro percorsi netti sia in cross sia in salto ostacoli!

La rappresentativa del Veneto ha schierato Diletta Bergamin su Perla Rubio del Ferro (5° posto individuale), Martina Sartoretto su Fernhill Tell Tale (8°), Micol Simoni su Prestige du Loir (12°), Eleonora Fava su Arburno del CSM (14°); a titolo individuale ha preso parte alla gara anche Viviana Verardo su Tybet (25°).

Alle spalle del Veneto la classifica ha visto la seconda posizione della Lombardia (Paola Castellotti il capo équipe), il 3° posto del Lazio (Argenta Campello); poi il 4° posto del Piemonte, il 5° della Puglia, il 6° dell’Emilia Romagna, non classificata la Toscana. Nella graduatoria individuale la Lombardia ha occupato le prime due posizioni con Giuditta Cingolani su Treboy e con Giorgia Ambrosetti su Fernhill Frosty Tom, mentre al 3° posto si è inserita la piemontese Martina Strini su Cooley Well Connected.

“Le ragazze sono state bravissime”, ha detto Elisa Caruso, capo équipe del Veneto, “hanno saputo gestire molto bene la tensione di una gara in costante crescendo. Tra di loro si è instaurato un bellissimo spirito di squadra, favorito anche dal fatto di aver avuto i box vicini: quindi abbiamo vissuto le giornate a Tor di Quinto stando sempre assieme, anche in scuderia. E’ stato davvero molto bello. Il fatto poi di essere stati gli unici ad aver chiuso con quattro percorsi netti sia in cross sia in campo ostacoli, seppure con una infrazione sul tempo in un caso, dimostra quanto meritata sia stata la nostra vittoria”.