Il completo italiano guarda al futuro

Bologna, 14 febbraio 2022 – Il futuro del completo è già qui. La Federazione Italiana Sport Equestri, attraverso il dipartimento Promozione e Sviluppo Agonismo, comunica che è stato composto il Next Generation Team 2022 Pony e Cavalli.

Il team raggruppa i cavalieri di futuro interesse federale per la disciplina del Completo e costituisce l’elemento di collegamento tra la base e l’attività di vertice Junior e Pony.

Il team è composto prendendo in esame le seguenti manifestazioni di Completo degli atleti Under 14 su Pony e Under 16 su Cavalli.

Primi tre classificati di:

Classifica Generale Progetto Sport 2021 – (Livello Base cavalli e pony)

Classifica Generale Progetto Sport 2021 – (Livello 2 cavalli e pony)

Finale Progetto Sport 2021 – (Livello Base cavalli e pony)

Finale Progetto Sport 2021 – (Livello 2 cavalli e pony)

Campionato Italiani Debuttanti Pony 2021

Campionato Italiani Allievi Pony 2021

Coppa dei Campioni 2021 Cat.1

Coppa dei Campioni 2021 Cat.2

Trofeo Nazionale Debuttanti 2021(solo cavalli)

Trofeo Nazionale Allievi 2021(solo cavalli)

Coppa delle Regioni CCE 2021 (classifica individuale, se junior e ad esclusione della Cat. CN1*)

Campionato delle Scuole 2021 (classifica individuale, se junior e ad esclusione della Cat. CN1*)

La lista è disponibile QUI

Come funziona

Ogni Comitato Regionale ha la facoltà di inserire nel team un cavaliere, ad eccezione dei CR Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna che possono inserirne due.

Il Dipartimento durante il corso dell’anno potrà inserire nel team cinque cavalieri individuati dallo Staff Federale.

Durante il corso dell’anno entreranno a far parte del team i cavalieri che raggiungeranno i requisiti richiesti.

I cavalieri facenti parte del Next Generation potranno essere chiamati, durante la stagione agonistica in corso, a far parte del Future Team su convocazione dei Tecnici Pony/Junior.

Non potranno far parte del team i cavalieri che nel 2021 e 2022 hanno partecipato a Campionato Italiano Pony Assoluto, Criterium Junior e Campionato Italiano Junior.

I Tecnici preposti effettueranno degli stage a cadenza periodica suddivisi per macro-aree e saranno presenti a Campionato, Trofei, Finale Progetto Sport, Coppa delle Regioni, Coppa dei Campioni, Campionato Nazionale delle Scuole. Daranno inoltre la disponibilità per confrontarsi con gli istruttori, al fine di valutare la progressione e consigliare eventuali miglioramenti tecnici da apportare ai ragazzi.

Lo staff della Federazione è composto dal Tecnico federale Francesca Blasi e dai Coordinatori Luisa Palli e Marco Salvatori.

La Federazione ha già organizzato i primi tre stage nell’area Nord Ovest (Il Torrione); Nord Est (Tarvisium Stella) e Centro (Casale San Nicola).

La parola al tecnico Francesca Blasi

«Abbiamo cominciato a lavorare fin da subito con i primi tre appuntamenti – ha detto Francesca Blasi, Tecnico federale del progetto che guarda al futuro Next Generation Team – utili a conoscere i ragazzi da vicino. Ho trovato tanta collaborazione da parte degli istruttori, con i quali avevo già un ottimo rapporto, ma anche tanto interesse e disponibilità da parte dei ragazzi (dagli 11 ai 16 anni) che hanno partecipato. Una situazione che ha subito contribuito a creare un ottimo clima. Ho visto più di 50 binomi molto interessanti nei tre appuntamenti durante i quali abbiamo approfondito il lavoro in piano soffermandoci su posizione, assetto, equilibrio e direzione. Abbiamo anche affrontati dei piccoli salti in campo, cercando di ricreare, con l’utilizzo di fronti stretti, angoli e siepi, le caratteristiche dei tracciati che i ragazzi incontreranno in gara successivamente. In primavera il lavoro si sposterà in campagna».

Francesca Blasi si è poi soffermata sul progetto Next Generation Team. «Credo – ha aggiunto che sia molto utile perché in collaborazione con gli istruttori forniamo una direzione alla base con un unico imprinting, con l’obiettivo futuro non solo di alimentare i numeri, ma di potere contare sulla qualità. È importante questa presenza sul territorio della Federazione, che ringrazio per la fiducia, perché dà la possibilità di creare un collegamento tra la base e il vertice. Alla fine di ogni stage, infatti, mi confronto sempre con i tecnici del settore giovanile e pony, Jacopo Comelli ed Emiliano Portale. È un progetto ambizioso, ma sono certa che con tanta passione e lavoro aumenteremo i numeri in modo che le squadre possano attingere da binomi individuati in occasione di queste iniziative».

Fonte: Fise