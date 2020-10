Nella bacheca della Toscana la Coppa delle Regioni di Completo 2020

Roma, martedì 20 ottobre – La squadra della TOSCANA, guidata dal Capo Equipe Lisa Deghè e formata da Gaia Mandorla/Alan’s Pride; Maria Laura Di Iorio/Galax S.P.O del Colle San Marco; Federica Vincenti/Bad Boy Z; Virginia Masi/Deka’s Beauty ha chiuso con un totale di 89,7 punti negativi aggiudicandosi così il gradino più alto del podio.

Al secondo posto si è collocata la compagine del PIEMONTE, agli ordini di Matteo Migliavacca, con un totale di 92,9 punti negativi. Terzo gradino del podio per la LOMBARDIA, guidata dai Capo Equipe Elisabetta Moranzoni e Castellotti, con 98,4 punti negativi complessivi. Nella classifica individuale il primo posto è andato a Fiammetta Scagliotti su Kassandro Van Het Paardenhof (Lombardia – 21,28 p.n.), piazza d’onore per Maria Laura Di Iorio con Galax S.P.O del Colle San Marco (Toscana – 22,72 p.n.) e terzo posto per Carlotta Sacchetti e Tullibards Done and Duster (Lombardia – 23,36 p.n.) In totale 8 le Regioni in gara: Lazio (4° posto); Veneto (5°); Emilia Romagna (6°); Liguria (7°) e Friuli Venezia Giulia (8°).

La classifica completa a squadre è disponibile QUI – individuale QUI