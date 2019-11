Elezioni FISE Sicilia: Fabio Parziano è il nuovo Presidente

Catania, 18 novembre 2019 – Il catanese Fabio Parziano, imprenditore di 51 anni, è il nuovo Presidente del Comitato Regionale Federazione Italiana Sport Equestri Sicilia. L’elezione è avvenuta lunedì 18 novembre, in occasione dell’Assemblea Elettiva Straordinaria del Comitato Regionale che si è svolta al Catania International Airport Hotel di Catania. Il neo presidente ha ricevuto 278 preferenze (51,10%) contro i 266 voti ottenuti dallo sfidante, il palermitano Giuseppe Allò. Poco prima dell’inizio dell’Assemblea è stato comunicato il ritiro degli altri due candidati: Gaetano Di Bella e Alduino Ventimiglia di Monteforte.

Eccezionale l’affluenza alle urne del popolo degli sport equestri isolano che ha registrato la presenza del 94,29% degli aventi diritto a voto: 66 dirigenti degli enti affiliati su 70, (di cui 17 presenti per delega); oltre a 29 rappresentanti dei Cavalieri, 34 rappresentanti dei Tecnici e 19 rappresentanti dei Cavalieri Proprietari.

L’assemblea, presieduta dall’Avv. Alessandra Bruni presidente della Corte federale d’Appello, si è svolta in un clima di assoluta serenità e ha avuto inizio in seconda convocazione alle ore 12 per concludersi alle 17 con l’elezione di tutte le figure componenti del Consiglio regionale.

La squadra del consiglio regionale Fise Sicilia

Il Consiglio del Comitato Regionale FISE Sicilia presieduto da Parziano sarà, dunque, composto da Bruno Nasisi(31 voti), Giuseppe Pulvirenti (28 voti), Giuseppe Muscaglione (24 voti), Domenico Tripoli (24 voti), Karen Dalton (21 voti),Alessandra Criscuoli (19 voti), Erika Brucato Lo Re (18 voti). Alla carica di rappresentante dei Cavalieri è stato eletto Francesco Cusumano (16 voti), a quella di rappresentante dei Tecnici, Marcello Ortisi (19 voti), mentre in qualità di rappresentante dei Cavalieri Proprietari, Iris La Rocca (12 voti).

“Ringrazio tutti – ha detto il neo eletto presidente – e sono consapevole che abbiamo tanto lavoro da fare, ma oggi mi avete dato tanto coraggio e questo per me è davvero importante. Mi rendo conto che la nostra regione è spaccata, ma il mio obiettivo, e farò di tutto per raggiungerlo, sarà quello di riunirla e portarla coesa tra un anno alla prossima tornata elettorale. Oggi – ha aggiunto Parziano – qui non c’è qualcuno che ha vinto e qualcuno che ha perso…sono convinto che abbiamo vinto tutti, perché me lo sento nel cuore e perché lo dobbiamo allo sport e ai valori che lo stesso veicola”.

Parziano ha ricevuto la telefonata da parte Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, che si è congratulato, augurando buon lavoro al nuovo presidente e al nuovo consiglio regionale.

L’Assemblea di oggi restituisce un organo di governo al Comitato Regionale e chiude il Commissariamento, retto per circa 10 mesi dal Commissario straordinario Domenico Landi, che ha rivolto i propri auguri di buon lavoro.

