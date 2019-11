Rinascere a cavallo, iniziano le riprese del docufilm Is Arenas

Oristano, 18 novembre 2019 – Iniziate in Sardegna le riprese di Is Arenas, il docufilm diretto da Michelangelo Gratton, prodotto da ASI Nazionale e D4 srl, sulla riabilitazione di un detenuto attraverso l’attività equestre nel territorio delle ex miniere di Ingurtosu e delle dune di Piscinas.

Il docufilm Is Arenas narra la storia di Ionel Calin, un detenuto rumeno condannato in Italia per aver commesso dei reati collegati ad organizzazioni criminali.

Durante la sua detenzione in Sardegna nella colonia penale di Is Arenas intraprende un percorso di recupero e di formazione grazie all’attività equestre promossa dal settore degli Sport Equestri dell’ente di promozione sportiva ASI Nazionale.

Ionel Calin diventa così un tecnico di equitazione e una guida per i turisti che vogliono esplorare a cavallo queste aree selvagge ed incontaminate della Sardegna famose per le sue dune sabbiose, per le miniere abbandonate e una natura mediterranea senza eguali.

Con le immagini mozzafiato dei paesaggi e le numerose toccanti testimonianze che parlano direttamente al cuore di chi ascolta, Is Arenas non solo vuole raccontare la redenzione di un uomo e le bellezze di un territorio ma, soprattutto, vuole riportare alla luce i valori della solidarietà, della dignità, del perdono e indurre a riflessioni profonde sulla fragilità umana.

Michelangelo Gratton, appena nominato responsabile della Comunicazione Sociale di Asi Nazionale, è impegnato nel mondo del sociale e della disabilità da oltre 15 anni.

Is Arenas è il suo terzo docufilm dopo il pluripremiato “Io sono il colonnello” e “50000 PASSI” di prossima uscita.

ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane ASI è uno dei più importanti Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, oltre che Rete Associativa del Terzo Settore.

Nell’ambito della propria attività istituzionale, ASI dedica particolare attenzione alle attività rivolte alle classi svantaggiate attraverso delle progettualità rivolte a soggetti con disagio sociale.

D4 srl D4 è una società di produzione e distribuzione che lavora nel mondo della televisione e della comunicazione con oltre 30 anni di esperienza nel settore. Collabora attivamente con i maggiori network nazionali ed internazionali con particolare attenzione ai temi sociali e culturali.

Comunicato Stampa IS ARENAS