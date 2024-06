Horse Wesp: insieme per i cavalli

Bologna, 7 giugno 2024 – Cavallo Magazine ha accolto l’invito degli organizzatori di Horse Wesp ed è orgogliosamente media partner di un progetto che vuole portare idee e consapevolezze nuove in questo nostro mondo equestre.

Perché per cambiare le cose è importante essere uniti, avere un avisione e un intento comune.

E i cavalli sono esattamente quegli ‘amici comuni’ che riescono ad avvicinare e collegare persone e realtà solo apprentemente diverse, ma che li vedono sempre al centro della loro attenzione e motivazione.

L’evento avrà luogo ad Angera, presso il centro La Mia Terra il 29 e 30 giugno prossimi: veterinari, etologi e cavalieri insieme per confrontarsi e cambiare il mondo della formazione equestre attraverso una didattica nuova.

Gli obiettivi di Horse Wesp:

• Innovazione All’Avanguardia

• Formazione di Eccellenza

• Connessione tra Scienza e Pratica

Ci saranno ospiti e relatori eccezionali: preparati ad essere ispirato dal leggendario campione Michel Robert e da altre figure di spicco del

mondo equestre come Marco Pagliai, Paolo Baragli ed Emanuela Valle.

Durante le due giornate dell’evento incontrerai anche altre personalità illustri del settore che condivideranno le loro conoscenze ed esperienze, rendendo questa occasione indimenticabile.

Tutti insieme sarà più bello, più facile, più utile ai nostri amici comuni: i cavalli.

Horse Wesp: welfare, ethologhy, science and performance.

Il primo evento annuale italiano realizzato con l’obiettivo di rivoluzionare completamente il modo di fare formazione nel mondo equestre.

Lo scopo è di portare innovazione nel mondo equestre.

Proporre un nuovo format didattico pensando al futuro del cavallo.

Creare un collegamento concreto tra scienza, teoria e pratica quotidiana.

Questo evento ha attirato l’attenzione anche della FISE che lo ha riconosciuto come corso di aggiornamento per i suoi istruttori.

Durante le due giornate saranno presenti ospiti e figure di spicco del mondo equestre che contribuiranno a dare valore a questa esperienza.

Horse WESP è nato dalla collaborazione tra LA MIA TERRA e ADDESTRAMENTO ETOLOGICO® .

Sono molti anni che ADDESTRAMENTO ETOLOGICO® propone e realizza nuovi format didattici per creare un cambiamento nel mondo del cavallo. LA MIA TERRA ha trovato in ADDESTRAMENTO ETOLOGICO® un Partner in linea con i propri principi e pronto a sviluppare idee innovativi e pionieristiche in una location d’eccellenza.

Qui il sito ufficiale con il programma e i dettagli

I Partner: La Mia Terra, Progetto Islander, Addestramento Etologico®

Sponsor dell’evento: Federazione Italiana SPort Equestri, Fise Lombardia, Fieracavalli, Harrison Horse Care, Prestige, Kep Italia, Chifa Horse, Nbf Lanes Horse Line, Aquastar, AEQZ, Clabel Impanti

Media Partner: Cavalli e Cavalieri, EquTv, Il Giornale, Equestrian Time, Cavallo 2000, Cavallo Magazine