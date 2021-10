Barcellona: l’Italia è crollata

Barcellona, sabato 2 ottobre 2021 – Siamo crollati. Un vero disastro. La squadra azzurra nella gara che valeva la stagione 2022 ha portato a termine una delle peggiori prestazioni che si possano ricordare. Purtroppo non possiamo dolerci solo per una gara andata male, anzi malissimo: il vero disastro consiste nel fatto che l’ultimo posto nella classifica di questa sera spinge l’Italia nella serie B del salto ostacoli internazionale a squadre. Siamo retrocessi: dalla Prima Divisione – che solo due anni fa ci ha visto al massimo vertice finale – al circuito della Eef (la European Equestrian Federation). Nel 2022 l’Italia quindi non prenderà parte alle Coppe delle Nazioni più importanti e prestigiose: dovrà invece combattere negli Csio a tre stelle per cercare di riguadagnare la Prima Divisione nel 2023.

Cosa dire della gara di questa sera? Non c’è niente da salvare, purtroppo. E’ successo quello che nemmeno nelle più pessimistiche e disfattistiche ipotesi potevamo immaginare. I nostri cavalli hanno dato veramente la sensazione di un crollo verticale, soprattutto Vanità delle Roane e Conquestador che hanno chiuso rispettivamente con 14 e 17 penalità il loro percorso. Naiade d’Elsendam Z tutto sommato ha fatto quello che sappiamo: una cavalla difficile, sempre molto positiva nel primo percorso, a rischio di errori andando avanti, e così è stato. Poi perfino il magnifico Chaclot ha ceduto le armi: errore al primo ostacolo, alla seconda barriera caduta Riccardo Pisani si è giustamente ritirato perché il baratro ci aveva ormai abbondantemente inghiottito.

Il risultato e le prestazioni dei nostri binomi sono stati così negativi che non si può che essere solidali al massimo con i nostri cavalieri: Piergiorgio Bucci, Fabio Brotto, Antonio Garofalo e Riccardo Pisani si portano sulle spalle un peso tremendo questa sera, ma tutto il mondo del salto ostacoli non solo italiano li conosce bene per la loro bravura e per le loro capacità. In questo momento nelle loro menti e nei loro cuori, così come nella mente e nel cuore del c.t. Duccio Bartalucci, c’è una tempesta difficile da fronteggiare. L’unica consolazione, se così si può dire, è avere piena certezza del fatto che nello sport si cade e ci si rialza, che lo sport offre sempre una seconda possibilità, che lo sport è fatto apposta per avere davanti a sé ostacoli da superare. I nostri quattro cavalieri sono forti: riprenderanno a regalarci grandi soddisfazioni così come è già spesso accaduto. Bisogna far evaporare questo incubo e poi rimettersi al lavoro per ricostruire. Nel 2022 saremo in serie B: ma ci siamo già stati in passato e poi, riguadagnata la serie A, abbiamo vinto.

LA CLASSIFICA DELLA CHALLENGE CUP

https://results.hippodata.de/2021/1999/docs/4_-_second_longines_fei_nations_cup%E2%84%A2_-_challenge_cup_round_team_results.pdf