Campionati Regionali di Salto Ostacoli: ecco i podi

Milano, 3 Giugno 2024 – Durante il weekend appena trascorso si sono svolti i Campionati Regionali di salto ostacoli nelle diverse regioni d’Italia. I più belli, importanti e accoglienti centri ippici di ogni regione hanno ospitato ciascuno centinaia di binomi per un intenso week end.

Il Campionato Regionale è un appuntamento estremamente importante per tutti gli amatori di questo sport che sognino di vedere concretizzato il lavoro dei mesi precedenti e di ottenere un riconoscimento del loro valore agonistico, con un buon risultato e magari anche una medaglia. Ma anche per i professionisti che desiderino affermarsi e magari portare avanti un percorso di crescita con un cavallo che hanno in lavoro. Insomma, è per tutti un appuntamento molto importante. Tantissime sono state le categorie che si sono disputate, per gli junior e per i senior, dai brevetti ai secondi gradi. Tutti possono trovare la categoria che fa per loro al Campionato Regionale della propria regione di tesseramento sportivo.

I medagliati sono stati tanti, riportarli tutti sarebbe una storia lunga. Si sceglie di riportare di seguito i podi completi del Campionato Assoluto Seniores di ciascuna regione. I complimenti vanno a tutti quanti loro, e si estendono anche a coloro che sono andati a medaglia in tutte le altre categorie.

Piemonte – Centro Ippico Il Torrione

1 Posto – Spinelli Francois – Scorekeeper

2 Posto – Fida Stefania – L’enfant Terrible

3 Posto – Torres Barona Heiller Andres – Superstar

Lombardia – Equieffe Equestrian Centre

1 Posto – Cereseto Nicole – Heartbeat Bb

2 Posto – Checchi Matteo – Elixir De Chalusse

3 Posto – Mari Alessandro – Jenson Van Het Elkenhof

Liguria – Asd Equestrian La Spezia Follo

1 Posto – Martelli Giovanni – Jillz

2 Posto – Marras Micaela Mariuccia – Arca Du Lys

3 Posto – Poirino Lorenza – Independent B

Veneto – Sommacampagna Equestrian Centre

1 posto – Lorenzetti Laura – Karakoram

2 Posto – Cirabisi Jessica – Jeetje

3 Posto – Rossetto Francesco – Hatsjo

Umbria – Le Lame Horses Sporting Club

1 Posto – Quondam Gregorio Gianluca – Xaman

2 Posto – Brunori Luca – Arthokilly Z

3 Posto – Capurso Beniamino – Holyfee

Toscana – Arezzo Equestrian Centre

1 Posto – Bistoni Marie – Morning Light D.C

2 Posto – Serratore Pietro

3 Posto – Pacciani Massimo – Lancelot 411

Sardegna – Società Oristanese di Equitazione

1 Posto – Murruzzu Gianleonardo – Taissa Sarda

2 Posto – Meloni Antonio – Vadir

3 Posto – Angius Luigi – Rarita’

Abruzzo – Teaterno Sporting Club

1 Posto – D’angelo Greta – Mercurius V S

Emilia-Romagna – Le Siepi Cervia

1 Posto – Chiaudani Natale – Cintender

2 Posto – Bologni Filippo Marco – Jabiga Van De Kapel

3 Posto – Poggioli Mattia – O Star Van Dassegem

Lazio e Molise – Borgo Hermada Equestrian Centre

1 Posto – Brecciaroli Stefano – Masai Delle Schiave

2 Posto – Pieraccini Neri – Mr Uno-K Van’t Kattenheye

3 Posto – Sassara Marco – Jason

Marche – Horses Riviera Resort

1 Posto – Galeota Diletta – Change

2 Posto – Mattioli Giulia – Lovecard De Loi

3 Posto – Ricci Lucrezia – Hacker D.V.

Sicilia – Ass.ne Dilettantistica Ippica Megarese

1 Posto – D’aquila Fabio – Chaquano Ps

2 Posto – Rotondo Andrea – Infinity

3 Posto – Cuzzocrea Diego – Messhargos

Calabria – Scuderia del Sole Bisignano

1 Posto – Bilotta Giorgio – Emisantos

2 Posto – Migliuri Luca – Thunderbolt Due G

3 Posto – Iona’ Pasquale – My Kupido Dei Folletti

Campania – Asd Grifondoro Pontelatone

1 Posto – Spera Gustavo – Drumhowan Blue Bayou

2 Posto – Grimaldi Guido – Adagio

3 Posto – Minopoli Yole – Geronimo Di San Patrignano