Epaillard e Caracole: divorzio!

Bologna, venerdì 6 gennaio 2023 – Si dividono i componenti di uno dei binomi di maggior successo del 2022: Julien Epaillard e Caracole de la Roque. Il formidabile baio francese nato nel 2012 da Zandor Z x Kannan è stato infatti venduto dal suo proprietario Michel Hecart (a suo tempo cavaliere dello straordinario stallone olandese Kannan, di Itot du Chateau poi passato a Edwina Alexander, e di numerosi altri soggetti di primo livello) al cavaliere statunitense Karl Cook (a lungo allievo del campione francese Eric Navet).

Caracole ha vissuto un 2022 sfavillante sotto la sella di Julien Epaillard, giuntovi alla fine del 2021 dopo aver vissuto l’inizio della sua carriera sportiva con Adeline Hecart, Victor Bettendorf e lo stesso Michel Hecart. Grazie alle magnifiche prestazioni portate a termine in sella al figlio di Zandor Z, Julien Epaillard è arrivato a disputare la finale mondiale Top 10 Rolex/Ijrc a Ginevra lo scorso dicembre (8° posto), proprio poco dopo aver stabilito una serie di successi portentosi: la vittoria dei Gran Premi di Coppa del Mondo di Lione e di Madrid, oltre che del rispettivo GP di ciascuno dei due concorsi, nel giro di due fine settimana consecutivi! Senza alcun dubbio Epaillard/Caracole è stato uno dei più forti binomi in campo durante l’arco della stagione, autori di vittorie e piazzamenti a ritmo continuo: perdere un cavallo del genere non può che essere un duro colpo sia per Epaillard sia per la squadra francese. Gioisce ovviamente Karl Cook, il quale tuttavia dovrà ora dimostrare di essere in grado di ottenere da Caracole quanto meno lo stesso rendimento offerto fino a oggi. E non sarà facile.