Fabio Brotto si ferma: pensiamo ad Aquisgrana

Riesenbeck, sabato 4 settembre 2021 – Fabio Brotto dopo la gara di ieri, valida come finale a squadre ma anche come qualifica per la finale individuale di domenica, si trova al 27° posto della classifica per l’appunto individuale. All’ultima prova del Campionato d’Europa domani partecipano i primi venticinque di questa classifica. E’ praticamente certo che due o perfino più di due tra questi venticinque si ritireranno: quindi è altrettanto praticamente certo che Fabio Brotto potrebbe partecipare alla finalissima individuale. Una gara che si disputa su due percorsi diversi e che alla fine consacrerà il nuovo campione d’Europa di salto ostacoli. Nel caso si verificasse questa eventualità, il cavaliere veneto si troverebbe davanti a un… bivio importante: scendere in campo con la sua formidabile Vanità delle Roane e puntare al miglioramento della classifica personale, che peraltro ragionevolmente non lo potrebbe di certo portare oltre il decimo/dodicesimo posto nella migliore delle ipotesi, oppure fermarsi qui e risparmiare alla sua cavalla due percorsi non certo facili. Ebbene, Fabio Brotto ha già deciso: si ferma in ogni caso. Una decisione saggia e ineccepibile.

“Ieri abbiamo ragionato sulla situazione. Anche se dovessi rientrare tra i finalisti di domani ho deciso di non montare”, spiega il cavaliere veneto. “La mia cavalla ha fatto un Campionato d’Europa magnifico, e sinceramente non me la sento di farle fare ancora due percorsi per poi arrivare magari decimo, undicesimo o dodicesimo, che sarebbe in effetti un super risultato… Il fatto è che abbiamo in vista due appuntamenti impegnativi: lo Csio di Aquisgrana (tra dieci giorni, n.d.r.) e poi la finale del circuito di Coppa delle Nazioni a Barcellona… per la nostra squadra sono due gare importantissime e quindi meglio risparmiare le energie di Vanità il più possibile”.

Domani Fabio Brotto compie gli anni, essendo nato il 5 settembre del 1976: come non pensare che la finale individuale del Campionato d’Europa sarebbe stato un bellissimo regalo da parte della sua favolosa cavalla? “Lei il regalo me l’ha già fatto in anticipo, con una serie di prestazioni qui a Riesenbeck davvero magnifiche! Non avrei potuto chiederle niente di meglio… !”.