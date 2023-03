Kermesse dei giovani a Montefalco

Bologna, 20 marzo 2023 – Tanti i giovani che si sono confrontati a Montefalco nelle categorie Young Rider, Junior, Children e Pony sotto gli occhi attenti dei Tecnici federali presenti per verificare lo stato di preparazione dei vari binomi in vista degli impegni delle varie rappresentative azzurre.

Come previsto dal Programma Fise dell’Attività Giovanile per il Salto Ostacoli, i migliori tre della classifiche generali delle categorie ‘Alte’ sono entrati di diritto a far parte dei Team Italia.

Nella categoria Young Riders podio tutto al femminile con la lombarda Lucrezia Maria Nicola che in sella a Stanabis e 7.20 penalità complessive ha preceduto Laura Micol Boni con Mocca 43 (7.59 pen.), binomio questo vincitore del Gran Premio di categoria disputato sun percorso con ostacoli a 1 metro e 50.

Terza Chiara Coppo con Betty de Vaudival (19.32 pen.).

Junior e Children, podio in rosa

Dominio al femminile anche nella categoria Junior e in quella Children.

Tra gli Under 18 al primo posto, ancora per la Lombardia, si è classificata Greta Lepratti su Mercy Van’t Ruytershof (4.00 pen.). Piazza d’onore per Francesca Ripamonti su Dancer van de Helle (7.93 pen.) seguita da Vittoria Scognamiglio, terza con Carsto Wi Ro Z (8.18 pen.).

Con l’unico doppio percorso netto il Gran Premio Junior (ostacoli a 1 e 40) porta invece la firma di Marco Salvatore Franco su Kaijin dei Folletti.

Il podio dei Children ha invece visto salire sul primo gradino la toscana Daphne Giunti vincitrice in sella a Lizabella (2 pen.). Con lei Lavinia Lo Bosco seconda e terza rispettivamente con Oberon van den Berg (2 pen.) e Zanta Z (3.00 pen.).

Di un’amazzone anche la vittoria nel Gran Premio (da 1 e 30): Maria Vittoria Gaffuri su Daddy-Gold (0/0; 45.53).

Infine i pony…

Al primo posto si è classificata la lombarda Vittoria Sofia Ruotolo che su Vainqueur de Lalande (10.00 pen.) ha vinto anche il Gran Premio (da 1 e 30).

Secondo posto per Lorenzo Privitera con Calix de Vuzit (16.00 pen.) e terzo per Ludovica Camerlengo con Orchid’s Anucia (20.00 pen.).

Fonte: Fise