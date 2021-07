Milano San Siro Jumping Cup: si comincia con forti emozioni

Milano, venerdì 9 luglio 2021 – Milano San Siro Jumping Cup 2021: un evento che è partito distribuendo subito forti emozioni.

A cominciare da ieri: una giornata terrificante, vento, pioggia, grandine in proporzioni incalcolabili. Sembrava una maledizione: come è possibile che si debba cominciare così… ? E i terreni in erba… ?

Oggi un cielo azzurro e un sole rigeneratori. L’erba dell’ippodromo di San Siro è sembrata un tappeto di velluto: folta, compatta, morbida ed elastica allo stesso tempo. Bisogna dire la verità: nessun terreno in erba sarebbe stato in grado di presentarsi in questo modo dopo quello che è successo qui ieri… Una specie di miracolo: che tale non è affatto per gli abituali frequentatori dell’ippodromo milanese ovviamente, ma per il mondo del salto ostacoli c’è stato di che rimanere a bocca aperta.

La prima emozione, dunque, è stata questa. Ma poi ne sono arrivate altre, ovviamente. Come non emozionarsi infatti di fronte alle due vittorie firmate Chimirri? Prima Elisa (18 anni) su Concardo nella 1.30, poi Bruno (49) su Samara nella 1.35. Figlia e padre: d’accordo, ce ne sono tanti di figli e di padri che gareggiano insieme e che quindi si confrontano anche da avversari, ma Elisa – che ha già un eccellente curriculum giovanile da children e da juniores – sta vivendo le prime esperienze in tale situazione ed è dunque facile immaginare quali possano essere state le sensazioni provate da entrambi, lei e lui. Altre emozioni, quindi…

Infine Roberto Arioldi. Come non emozionarsi al cospetto di un cavaliere del suo calibro che non smette mai e poi mai e poi mai di avere la voglia e la forza per puntare alla vittoria sempre e comunque? Oggi in sella a Chiclone il campione azzurro ha vinto la gara grossa della giornata togliendo il successo dalle mani di Matteo Checchi su Lacan per un solo centesimo di secondo. Un centesimo… ! Il che vuol dire aver dato veramente battaglia, in quell’inimitabile ‘modo’ che è solo di Roberto Arioldi.

Siamo soltanto alla prima giornata. Ce ne sono altre due da godere completamente e fino in fondo. Se il buongiorno si vede dal mattino, beh… prepariamoci a viverne delle belle!

LA PRIMA GARA – CAVALLO MAGAZINE

https://online.equipe.com/en/class_sections/587888

LA SECONDA GARA – FONDAZIONE FRANCESCA RAVA

https://online.equipe.com/en/class_sections/587889

LA TERZA GARA – SAFE RIDING

https://online.equipe.com/en/class_sections/587890

LA QUARTA GARA – EY

https://online.equipe.com/en/class_sections/587891