Vermezzo: vince Bryan Balsiger

Vermezzo, domenica 17 novembre 2019 – Bryan Balsiger ha vinto questo pomeriggio il Gran Premio dello Csi a due stelle di Vermezzo (Milano). Il cavaliere elvetico ha montato Twentytwo des Biches (francese di 12 anni da Mylord Carthago x Kalor du Bocage), cavalla che sotto la sella di Romain Duguet nel 2017 aveva ottenuto il 2° posto nella finale della Coppa del Mondo a Omaha (Stati Uniti): poi un periodo un po’ travagliato, il passaggio a Balsiger, un piccolo infortunio che l’ha tenuta lontano dallo sport per qualche tempo… Lo stesso Bryan Balsiger recentemente spiegava che sarebbe rientrato in gara con lei in maniera… morbida, facendo qualche concorso non troppo impegnativo per prepararla al meglio in vista del 2020. Beh, il progetto sembra perfettamente avviato, visto il risultato odierno! Balsiger tra l’altro si è lasciato alle spalle in seconda manche quattro velocisti del calibro di un indomabile Roberto Arioldi (Chiclone), del francese Nicolas Deseuzes (Stella de Preuilly), di un Natale Chiaudani che con Chopard sta proponendo un binomio di grandissima qualità, di un Filippo Bologni su Quidich de la Chavée che è in un momento di grazia… Quindi un risultato non solo bello: anche molto importante.

LA CLASSIFICA DEL GRAN PREMIO

