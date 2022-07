Equiraduno in Rosa a Ovindoli il 25 settembre 2022

L’Aquila, 8 luglio 2022 – Una giornata tutta dedicata alle amazzoni, e solo a loro, alle pendici del Monte Sirente.

E’ l’Equiraduno in Rosa che la Asd Sofia Ranch in collaborazione con Aics e i centri ippici dell’Altopiano delle Rocche organizza il 25 settembre 2022 per l’8° volta, quest’anno in trasferta nella splendida cornice del borgo di Ovindoli, in provincia dell’Aquila.

L’evento si terrà con il Patrocinio del Comune di Ovindoli, e la scelta di ampliare il territorio di azione è stata dettata dalla continua richiesta delle amazzoni di dare spazio anche località prossime alla zona dell’Asd Ranch.

Così dalla Valle del Salto di Rieti l’Equiraduno in Rosa si è spostato verso il bellissimo Abruzzo per dare la possibilità di partecipare a sempre un maggior numero di amazzoni.

Dalla prima edizione organizzata da Ariela e Claudio nel 2015 possono essere cambiate alcune cose, ma non la passione che anima il loro lavoro.

“Questa manifestazione è il nostro orgoglio e la nostra sfida di ogni anno, e vogliamo fare in modo che diventi un appuntamento fisso per gli anni a venire”, ci ha detto Ariela.

“Lavorando insieme ai cavali ben presto capirete che state lavorando su voi stessi”.

I dettagli della giornata

In collaborazione con lo Chalet del Sirente, ubicato alle pendici del Monte Sirente, le partecipanti potranno godere di una splendida passeggiata a cavallo immerse nella natura del Parco Naturale Sirente-Velino, a circa 1400 m s.l.m.

La partenza presso il Centro Ippico Il Ranch in Località Val d’Arano di Ovindoli per le ore 9.

Percorreranno a cavallo le cosidette “Prata di Ovindoli”, che collegano al borgo di Rovere per poi imboccare uno splendido sentiero all’interno di un

faggeto e raggiungere la suggestiva Piana del Sirente, dove ad attenderle ci sarà un ricco e gustoso pranzo di montagna.

Il percorso a cavallo è di bassa-media difficoltà, su terreni per lo più pianeggianti con la quasi totale assenza di dislivelli.

La durata è di circa 3 ore all’andata e di circa 2 ore e mezza al ritorno.

A tutte le partecipanti sarà richiesta una patente equestre in corso di validità, in mancanza della quale sarà cura di Asd Sofia’s Ranch rilasciare idonea copertura per la giornata ‘in rosa’.

Da notare che nel 2019 le partecipanti sono state 73: un incremento costante, partito dai 22 binomi presenti alla prima edizione del 2015 provenienti non solo dal Lazio, ma anche da Marche e Abruzzo.

E’ previsto il presidio di un’ambulanza oltre alla presenza di un veterinario e di un maniscalco.

Ogni amazzone avrà in ricordo dell’evento un Diploma di Partecipazione ed una T-shirt, simpatica abitudine delle varie edizioni per cui ad ogni anno

corrisponde un colore diverso.

Possibilità di partecipazione con cavallo proprio o da reperire sul posto.

I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria* entro il 10 Settembre 2022 (salvo esaurimento posti).

La partecipazione all’Equiraduno in Rosa è riservata alle sole donne, età minima 14 anni.

*Alla prenotazione verrà richiesta una quota di acconto

Da comunicato di Asd Sofia’s Ranch