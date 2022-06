Lucca in festa per Cavalcando i Cammini 2022

Bologna, 17 giugno 2022 – Cavalcando i Cammini: un grande evento di tradizione equestre a carattere nazionale e internazionale, che avrà cadenza annuale. Un’occasione per celebrare la custodia e la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e spirituali dei territori attraversati dalle antiche rotte di pellegrinaggio.

È questa l’idea che ha unito la FITETREC-ANTE e l’Arciconfraternita di PARTE GUELFA. E da questa sinergia è nato “CROCEVIA – Cavalcando i Cammini” 2022, un pellegrinaggio a cavallo con arrivo a Lucca previsto per Sabato 18 Giugno, attraverso i principali cammini storici e religiosi italiani.

Cavalieri e amazzoni, dopo la simbolica benedizione tenutasi a Firenze Domenica 12 Giugno presso la Rettoria di Orsanmichele, convergono domani sulla città di Lucca, arrivando da tutti i punti cardinali. A nord da Canossa, per la Via Matildica del Volto Santo e dalla Lunigiana per la Via Francigena. A est da Firenze, via Pistoia per il Cammino di San Jacopo e da Firenze via Montalbano per la Via dell’Arno e la Romea. A sud da Montaione, per la Via Francigena e da Collesalvetti per il Cammino di Santa Giulia e a ovest per il Cammino di San Jacopo dal mare e Pisa.

L’iniziativa nasce ovviamente per durare e già si pensa a farne un appuntamento annuale in piena regola. L’obiettivo infatti di FITETREC-ANTE e PARTE GUELFA è costituire nell’ambito del turismo equestre un modello di gestione di una rete di itinerari permanenti – le cosiddette “ippovie”-. Favorendo così un costante interscambio culturale che, attraverso i Cammini, possa consentire una sorta di inedita riscoperta e presidio del territorio attraverso le antiche strade dei pellegrini.

L’arrivo dei pellegrini a cavallo di domani a Lucca sarà arricchito dal Convegno “Natura, Cultura e Spiritualità in Cammino nel XXI Secolo” che si svolgerà nel pomeriggio presso il Foro Boario al Teatro Foro Giovani, in Via per Camaiore 124 a Lucca, tra le ore 18.00 e le 19.30.

A seguire si terrà la cerimonia di premiazione e riconoscimenti di merito. La conviviale, a natura benefica, destinerà parte del ricavato a favore di Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL).

Ad arricchire l’evento, si proseguirà con lo spettacolo equestre “Notte Magica” con la partecipazione di Federico Forci (Maremmani in libertà), Enrico Maria Scolari (Alto addestramento di muli montati), Nevio Prugnoli (Maremmani Anam), Spanish Horse Show (Alta scuola spagnola). Dirigerà il Maestro Riccardo di Giovanni.

FITETREC-ANTE e PARTE GUELFA intendono ringraziare tutti i patrocinanti e i partner che hanno reso l’evento unico e di prestigio sovranazionale: Comune di Lucca, Arci diocesi di Lucca, Diocesi di Pistoia, Comune di Firenze, Comune di Pistoia, Regione Toscana, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero Cultura, Ministero della Transizione Ecologica e Cultura Italiane. La manifestazione è possibile grazie, soprattutto, al grande lavoro e all’impegno di importanti centri ippici quali MM Horses, Il Boschetto, Campugliano Equitazione, Ranch La Chiusa, Tradizioni di Maremma, Picchio Verde e Pegaso Trekking.

Nella mattina di domenica 19 giugno, alle ore 10, partirà dal Foro Boario la sfilata di tutte le amazzoni e i cavalieri che entrerà nel Centro Storico di Lucca da Porta Santa Maria.

Al passaggio davanti alle casermette, la sfilata sarà accolta dal Gruppo di Rievocazione Storica di Lucca in abiti medievali e rinascimentali.

L’uscita delle Mura avverrà dalla Sortita di San Frediano per raggiungere gli sbandieratori, i musici ed i clarini che saluteranno, con una breve dimostrazione, i cavalieri di rientro al Foro Boario.