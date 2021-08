Il senso dei pony per i guai: anche a Massa

Massa e Carrara, 31 agosto 2021 – Sono piccoli in quanto a dimensioni, ma straripanti di iniziativa e carattere.

Parliamo dei pony, declinazione mignon del mondo equino che, se anche scarsi per quanto riguarda i centimetri al garrese, di talento nel trovare guai ne hanno in abbondanza.

Come il soggettino che in quel di San Carlo nei giorni scorsi si riuscito a infilare tra il muro di cinta del pascolo dove passa le sue giornate e una casetta in legno.

Uno spazio esiguo, che vai a sapere perché debba avere attirato il suo interesse: magari c’era un ciuffetto d’erba, che in questi giorni di siccità e prati secchi avrà attirato l’attenzione (leggi: appetito) del pony.

Fatto sta che il nostro eroe ci è rimasto incastrato, in quel benedetto spazio esiguo: non andava più in avanti né indietro, evidentemente il suo giro cinghia non era compatibile con la luce della strettoia.

A salvarlo i Vigili del Fuoco che sono intervenuti sulle pareti di legno del capanno permettendo così al pony di sgusciare fuori: e ci scommettiamo che nel farlo avrà spazzolato via il famoso ciuffetto d’erba.

Che lo spavento causato dai guai è tanto, ma la golosità sicuramente di più!

Per la cronaca il tipetto non ha riportato nessun danno dall’avventura, nemmeno un graffio.

Vi ricordate quale è il numero dei Vigili del Fuoco? Bravi, proprio il 115.

Qui la fonte della notizia, da Il Tirreno, e sempre siano lodati i Vigili del Fuoco