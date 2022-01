Bologna, 10 gennaio 2022 – È con grande dispiacere che diamo la notizia che Mauro Testarella ci ha lasciato. Dopo un mese di pesantissima malattia, la sua tempra non ha retto e, a 71 anni, ha chiuso gli occhi per riposare per sempre. Proprio lui che, per chi l’ha conosciuto, di riposo non ne voleva sapere… Nella foto ‘poco istituzionale’ che abbiamo scelto per salutarlo, lo vediamo in macchina con Tino, l’amico, ‘discepolo’ e collega che gli è stato più vicino in questi ultimi 14 anni. Erano in macchina – come spesso succedeva – in uno dei loro tour vorticosi, dove non c’era neppure il tempo per farsi la barba… Ma Mauro, anche se brontolava, era contento così. L’azione era la sua vita.

Mauro è stato sicuramente una delle persone più controverse nel mondo equestre italiano. Non a tutti piaceva e, di contro, in molti avevano cieca fiducia in lui. Per noi di Cavallo Magazine è stato in molte occasioni un buon e intelligente compagno di viaggio. Per alcuni perfino un amico a cui chiedere, di tanto in tanto, un parere. Sicuramente una di quelle figure che c’è sempre stata. E che ora ci mancherà.

Proprio il suo modo di pensare fuori dagli schemi ha consentito al mondo equestre italiano di aprirsi e allargare il proprio perimetro. A vantaggio di Engea, certo, ma anche a vanatggio di tantissimi enti che seguendo il suo esempio sono venuti dopo.

Ma questa è un’altra storia. Che ora continuerà il proprio cammino – quello di Engea – insieme ai ‘ragazzi’ di Mauro, con Tino in testa.

A quanti erano abituati al suo modo di fare un po’ sopra le righe, alle sue storie di mare e di Sardegna, agli aneddoti romani, al suo legame con il mondo del cavallo e alle sue idee, alcune veramente geniali visto l’esito che poi hanno avuto, rimane solo la sensazione di un ennesimo pezzettino del nostro mondo che se ne è andato.

Alla famiglia, al figlio Marco, a Tino e a quanti in Engea lo hanno sempre amato vanno le sentite condoglianze di Cavallo Magazine.

Ciao Mauro