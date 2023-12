Emissioni filateliche: Tex e Dinamite sotto l’albero

Bologna, 15 dicembre 2023 – Appassionati di cavalli, cowboys e fumetti? Il regalo per un cadeau speciale per il prossimo Natale è in Posta.

Lo scorso settembre Poste Italiane ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Tex Willer, nel 75° anniversario della prima uscita in edicola.

L’eroe di Gianluigi Bonelli, che insieme a John Ford e John Wayne ha portato l’epopea western nel cuore degli italiani, è protagonista di una emissione a cura di Sergio Bonelli Editore con disegni di Aurelio Galleppini.

Tex naturalmente è in sella a Dinamite, il suo inseparabile destriero che lo accompagna in moltissime annate della sua longeva epopea insieme con Kit Carson, Kit Willer e Tiger Jack.

Per dovere di cronaca, va detto che il popolare cowboy del fumetto italiano era già stato attenzionato in passato da una emissione filatelica: era il 1996.