Mulo martinese e bardotto delle Murge: bentornati!

Martina Franca, 12 aprile 2023 – Il Comitato Direttivo dell’Ente Selezionatore- Associazione Allevatori del Cavallo Murgese e dell’Asino di

Martina Franca- nella sua riunione del 4/04/2023 ha deliberato all’unanimità l’istituzione al proprio interno della Sezione dedicata alla produzione di equidi ibridi e del conseguente Registro Anagrafico.

Nello specifico del MULO MARTINESE e del BARDOTTO delle MURGE.

In questa sezione sono compresi tutti gli allevatori iscritti al Progetto Genetico dei due enti selezionatori e quegli allevatori o proprietari di riproduttori puri delle due Razze non Soci ANAMF che intendono, su espressa loro richiesta, aderirvi.

Per il supporto tecnico scientifico per l’elaborazione di valutazioni morfologiche (indici genetici) e attitudinali (performance test), e quindi l’individuazione dei riproduttori più idonei alla produzione di soggetti richiesti dal mercato, si farà riferimento alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo, e a genetisti e zootecnici di comprovata esperienza nel campo della selezione animale.

Sarà cura recuperare tutte le esperienze pregresse in particolare quelle delle Forze Armate Italiane che sino al 1993 hanno avuto, arruolati nelle proprie file, i prodotti dell’ibridizzazione dell’Asino di Martina Franca e del Cavallo Murgese, per la produzione del Mulo Martinese.

L’Esercito Francese li sta reintroducendo, mentre quello Tedesco non li ha mai dismessi impiegandoli in missioni di guerra in Kosovo e Afganistan.

E proprio da Francia e Germania, ma anche dalla Spagna, che stanno arrivando in ANAMF richieste di muli martinesi.

Questa iniziativa è orientata sempre più alla valorizzazione di due delle Razze Equine Italiane, più prestigiose e cariche di storia e di tradizione tipiche della Puglia, e del Sud Italia, ma soprattutto per garantire la possibilità di un reddito che si aggiunge al tradizionale filone produttivo.

Potranno beneficiarne gli allevatori e proprietari delle due Razze e perché no un mercato di utenza ampliato e interessato.

Forza motrice per l’esbosco in zone impervie e difficilmente raggiungibili, deterrente nelle greggi e mandrie per la protezione da predatori, e/o impiegati in attività ludiche, ricreative e sportive.

Endurance, Monta da Lavoro, Attacchi sportivi , coreografici e da spettacolo.

Non ultimo recuperare il filo tra cultura e tradizione che faccia da narrazione a un rapporto tra uomo, animali, e territorio che dura da millenni.

Mai andati via, e bentornati.

Comunicato Anamf

