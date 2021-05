Uisp, Ecopneus e Fieracavalli: obiettivo benessere

Bologna, 15 maggio 2021 – Le attività di Ecopneus e Uisp nel mondo dell’equitazione hanno avuto da sempre l’obiettivo di favorire e assicurare il benessere del cavallo. Grazie ad un approccio sostenibile e responsabile.

Benessere analizzato e ricercato nei diversi aspetti della vita e quotidianità del cavallo e del binomio cavallo e cavaliere. Dai campi di lavoro innovativi e sicuri, alle tecniche di addestramento e di allevamento rispettose ed efficaci. Per arrivare alle diverse discipline della pratica sportiva e non solo.

Per accompagnare la community dell’equitazione all’edizione 2021 di FieraCavalli, Uisp ha in programma sette tappe di approfondimento. Si tratta di appuntamenti on line che vogliono raccontare le realtà di eccellenza in Italia.

I contenuti

Da maggio a novembre manterremo un dialogo costante e una forte interazione con il mondo degli appassionati che ruota intorno al cavallo e al binomio cavallo e cavaliere. Il tutto valorizzando quanto d’innovativo sia stato realizzato in questo ambito da Uisp e Ecopneus. Dalle aziende della filiera e dai partner scientifici, con lo sviluppo del PFU.

Sono in programma sette appuntamenti da seguire in diretta dalla pagina Facebook di FieraCavalli, ognuno di circa 15 minuti, nei quali si parlerà di: benessere del cavallo con interviste. Ci saranno video e focus interattivi con equipe dell’Università di Perugia e SICLIMVET-Società di Clinica Medica Veterinaria. Domande dal pubblico sui temi legati alla salute, alla riabilitazione.

In ambito sportivo ci saranno focus con esperti Uisp su temi come la preparazione del cavallo, lavoro alla corda, jumping, trail e trekking; community. Storytelling di personaggi, progetti, eventi sportivi e mondani legati a FieraCavalli. Il primo appuntamento è fissato per il 24 maggio alle 19.30.

Il back stage

L’introduzione e il filo conduttore tra le diverse rubriche saranno a cura di Fabrizio Forsoni, responsabile Settore di attività Equestri Uisp e Camilla Antonelli, responsabile SDA Equestri Uisp Umbria. Entrambi con molta esperienza nel mondo dei cavalli, lavoreranno su una conduzione agile per lasciare spazio alle voci del territorio.

Con lori una redazione collettiva alla quale hanno dato il loro contributo: S.E. Sport Europa, Uisp, Hill-Knowlton, Ecopneus, settore Equestre Uisp e tante associazioni Uisp dal territorio.

Il primo appuntamento è fissato per il 24 maggio alle 19.30 sulla pagina Facebook di FieraCavalli e condiviso sulle pagine FB di Uisp ed Ecopneus.

A disposizione del pubblico c’è anche una mail dedicata, benesseredelcavallo@uisp.it, a cui inviare domande per gli esperti, video, testimonianze, per interagire con la redazione.

Gli altri appuntamenti in calendario, sempre alle 19.30, sono i seguenti: 7 giugno, 21 giugno, 12 luglio, 20 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre.

Fonte: Uisp