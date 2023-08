Cantiano Fiera Cavalli dopo l’alluvione: ad ottobre ritorna!

Pesaro, 9 agosto 2023 – Finalmente l’attesa ufficialità: Cantiano Fiera Cavalli 2023 nella sua versione classica, ovvero le prime due domeniche di ottobre, si farà. È già partita la promozione.

Dopo l’impossibilità di mettere in piedi l’edizione primaverile (maggio 2023) a seguito dell’alluvione del settembre 2022 che ha reso indisponibile il transito sulla Provinciale per il problema del ponte di Mampuia a Chiaserna, è arrivato l’ok dal momento che sono partiti da alcuni giorni gli interventi di ripristino del ponte.

Cantiere gestito sempre dalla Provincia di Pesaro e Urbino e finanziato dalla struttura commissariale regionale delegata alla gestione dell’emergenza alluvione.

Alessandro Piccini: “Dopo numerosi contatti con la struttura commissariale e data la disponibilità della Provincia che si sostituisce ad Anas come soggetto attuatore, la situazione si è sbloccata qualche settimana fa. Un passo significativo verso Ne abbiamo parlato con il sindaco di Cantiano: “Dopo numerosi contatti con la struttura commissariale e data la disponibilità della Provincia che si sostituisce ad Anas come soggetto attuatore, la situazione si è sbloccata qualche settimana fa. Un passo significativo verso Cantiano Fiera Cavalli . Per noi è fondamentale ripresentarci con il secondo grande evento dopo la Turba . Significa gradatamente tornare alla programmazione ordinaria dell’ente mettendo in scena questo momento peculiare che ritengo vitale per due motivi: rappresenta un segnale di fiducia e rilancio dopo il disastro del settembre scorso e dall’altro si pone quale fase importante in chiave di ricaduta economica sull’indotto commerciale del paese”.

Ma entriamo nel dettaglio dei lavori illustrati dal primo cittadino: “L’intervento prevede un attraversamento tramite uno scatolato che verrà gettato in opera, quindi non più commissionato e fornito poiché i tempi si allungherebbero di molto. L’importo complessivo dei lavori oscilla tra i 250mila e i 300mila euro. Il tutto sarà ultimato entro la fine dell’estate”.