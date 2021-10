Vetrina d’élite dell’allevamento sardo

Bologna, 6 ottobre 2021 – Una passerella per il meglio dell’allevamento sardo. Stesa tra le due tappe del Sardegna Jumping Tour 2021, negli impianti Agris di Tanca Regia (Abbasanta). Si tratta della manifestazione denominata “Cavalli di Sardegna-Vetrina d’Elite dell’allevamento sardo”, con un montepremi di poco inferiore ai 50mila euro messo a disposizione dalla Regione Sardegna.

Lo scopo dell’evento del 26, 27 e 28 ottobre, curato dall’ Agris-Servizio Ricerca per la Qualità e Valorizzazione delle Produzioni Equine , in collaborazione con Anacaad, è presentare al pubblico le migliori produzioni equine selezionate della Sardegna. E consentire loro una visibilità in un contesto equestre di sicuro prestigio.