Al via il progetto federale di Stage sul Territorio

Si parte con la regione Marche

Nel mese di febbraio prenderà il via il progetto federale degli Stage sul Territorio indirizzato ai Quadri tecnici federali e alle giovani promesse individuate nei vivai regionali.

Per la stagione 2020 lo staff federale composto da Giorgio Nuti, coadiuvato da Piero Coata, si recherà nelle Regioni che hanno aderito al progetto, per confrontarsi con gli istruttori federali e approfondire i principi di un sistema uniforme di insegnamento e per monitorare e contribuire alla crescita delle giovani promesse presenti sul territorio, individuate dai referenti regionali.

La partecipazione agli stage degli istruttori, anche come uditori, sarà valida come aggiornamento per il mantenimento della qualifica.

Gli stage verranno organizzati direttamente dai Comitati Regionali, con la supervisione del dipartimento federale del Salto Ostacoli.

In allegato il calendario degli appuntamenti fissati nelle diverse regioni a partire dalle Marche, che ospiteranno Giorgio Nuti nella data di apertura del 15-16 febbraio.

nella foto © Paolo Biroldi: a sinistra Giorno Nuti, a destra Piero Coata