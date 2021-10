Aperte le iscrizioni online per i concorsi internazionali di Salto Ostacoli a Gorla Minore

Appuntamento indoor per l’attività internazionale di Salto Ostacoli in Lombardia con due settimane di gara, presso gli impianti dell’Equieffe Equestrian Centre, dal 18 al 21 e dal 25 al 28 novembre prossimo.

Sul calendario online FISE sono disponibili gli avant-programmi delle manifestazioni che si compongono per ciascuna settimana di un CSI2*, un CSI1* e un CSIYH* con categorie riservate a cavalli giovani di 5, 6 e 7 anni.

In entrambe le settimane il montepremi complessivo offerto ammonta a 77.700€, con due categorie valide ai fini dei Longines Rankings della FEI nel CSI2*: la “alta” del sabato e il Gran Premio con una dotazione di 26.000€.

La partecipazione all’appuntamento internazionale è consentita anche ai pony nelle categorie di altezza massima 1,35 mt.

Attraverso il sistema di iscrizioni online FISE i cavalieri interessati potranno effettuare direttamente le proprie iscrizioni; nel caso di cavalieri Children, Junior, Young Rider l’autorizzazione alla partecipazione verrà data direttamente sul sistema delle iscrizioni online dal Selezionatore.

Relativamente alla documentazione necessaria, per partecipare al CSI2*, CSI1* CSIYH1* i cavalli/pony residenti in Italia potranno partecipare con i documenti nazionali mentre tutti i cavalieri e i cavalli/pony dovranno essere in regola con la registrazione FEI per l’anno 2021.

Gli uffici federali rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento (contattare Elisabetta Antonelli tel. 06.83668455).