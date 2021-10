Riflettori puntati su Campionati Centro Settentrionali e Centro Meridionali di salto ostacoli

Sommacampagna ed Atina sono teatro degli eventi

È tutto pronto nelle due diverse location prescelte per l’edizione 2021 dei Campionati Centro Settentrionali, lo Sporting Club Paradiso di Caselle di Sommacampagna (VR), e dei Campionati Centro Meridionali, l’Associazione Ippica Atina (FR).

I Campionati Centro Settentrionali, che riguardano le regioni di Alto Adige, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino, Valle d’Aosta e Veneto, vedranno scendere in campo per contendersi i titoli in palio 418 binomi.

Nei Campionati Centro Meridionali, che interessano le regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria, risultano iscritti 463 binomi.

Queste le medaglie che saranno assegnate in questo entusiasmante fine settimana di salto ostacoli, con l’Italia idealmente unita da Nord a Sud in un momento di sport sincronizzato: Campionato Senior (h. 135 – € 10.000 montepremi) ; Criterium Senior (h. 125 – € 5.000); Trofeo Senior (h. 115); Trofeo Avviamento Senior (h. 110); Campionato Ambassador (h.125); Criterium Ambassador (h. 115); Trofeo Ambassador (h. 105); Campionato Young Rider (h. 130 – € 5.000); Criterium Young Rider (h. 120 – € 2.500); Trofeo Young Rider (h. 115); Trofeo Avviamento Young Rider (h. 100); Campionato Junior (h. 125 – € 5.000); Criterium Junior (h. 115 – € 2.500); Trofeo Junior(h. 100); Campionato Children (h. 115); Criterium Children(h. 110); Trofeo Children (h. 90). Nello stesso evento sono previste anche le categorie riservate ai binomi Under 16 su pony : Primi Galoppi (LP50); Pulcini (LP60); Debuttanti (LBP80); Speranze (BP100); Esordienti (BP110); Emergenti (Cp115); Future (CP120).

Il programma di gare prevede delle categorie warm up in prima giornata e delle prove a fasi consecutive e a tempo in seconda e terza giornata. Per i soli primi 3 posti, in caso di parità è previsto il barrage.

Il programma dei rispettivi campionati è disponibile nel calendario online.