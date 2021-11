ArenaFISE: seconda giornata del Master Equestro Mariuccia Grandinetti

I binomi in campo per le categorie a fasi consecutive

News in aggiornamento

È iniziata di buon mattino in ArenaFise la giornata di sabato a Fieracavalli, seconda settimana per questa speciale edizione 2021 dell’evento scaligero.

I primi ad entrare in campo sono stati i binomi del Master Equestro Mariuccia Grandinetti Bronzo – categoria 100 a fasi consecutive. Tris di amazzoni sul podio: la migliore prestazione è stata quella di Maddalena Bernardi su Darjolijn – CE Val Gardena, Alto Adige | Istruttrice Alexia Senoner, con un doppio netto ed il tempo di 19,10” in seconda fase. Seconda si è classificata Anna Fantini – A.I.S.D. Peter Pan, Piemonte | Istruttrice Silvia Caligaris, su Fiamma, anche lei con due percorsi netti e 19,19” nel tempo. Al terzo posto ha chiuso Emma Di Sante – Equus ASD, Marche | Istruttore Andrea Agostini, in sella a Carmen di Monteridolfi, doppio zero in 19,76” in seconda fase.

A seguire si è disputato il Master Equestro Mariuccia Grandinetti Argento – categoria 110 a fasi consecutive, dove la vittoria è andata ad Emma Lia Brecciaroli – Il Girasole Team SSD, Marche |Istruttore Andrea Messersì, su Gilota, che ha chiuso senza errori e l’imbattibile tempo di 18,54” in seconda fase. Piazza d’onore per Gloria Catalano – La Cordijana SSD, Abruzzo | Istruttore Emiliano Varagnolo, su Arcos Van’t Hof, con doppio netto in 19,34”. Chiude il podio delle amazzoni Anna Canali – Danika Equitazione SSD, Lombardia | Istruttore Rolando Daniele Bozzo, su Bocelli, senza errori e 19,40” nella seconda fase.

Il Master Equestro Mariuccia Grandinetti Oro – categoria 115 a fasi consecutive è previsto nel pomeriggio.

nella foto in alto © FISE/Marco Villanti: Maddalena Bernardi, nella foto sotto Emma Lia Brecciaroli

