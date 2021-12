Bucci e De Luca in Coppa del Mondo a La Coruña. Gaudiano a Ginevra

Altri azzurri al via a Thermal, Lier, Kronenberg e Oliva

Sono Piergiorgio Bucci e l’aviere capo Lorenzo De Luca i due azzurri che difenderanno il tricolore nella quinta tappa del girone Europa Occidentale della Coppa del Mondo 2021/2022 di La Coruña. Nel CSI5*-W spagnolo Bucci monterà Cochello e Naiade d’Elsendam Z mentre De Luca sarà in sella a Don Vito e F One USA con il quale è stato tra i protagonisti in Wolrd Cup a Verona.

Nel prestigioso CSI5* di Ginevra valido per il Rolex Grand Slam, toccherà invece all’appuntato Emanuele Gaudiano scendere in campo con Chalou, Crack Balou e Nikolaj de Music.

In gara in Svizzera, ma nel CSIU25, anche la giovane Margherita Fiorelli con Bloom of Semilly.

Altro ingaggio a cinque stelle oltre oceano, infine, quello di Juan Carlos Garcia al via con Captain Jack, Habab-W e Lyranta Van’T Gebroekt nel CSI5* di Thermal.

Tornando in Europa, nel CSI2*/1*/YH di Lier, in Belgio, ci sono Andrea Marchese (Menzo de Toxandria, Don Paolo Fasciana), Giulia Mattioli (Uranus Boy, Daiquiri de Nyze Z), Andrea Messersì (Kussica ‘T’, Fokker 50, Orly van de Looise Heide), Filippo Tabarini (Manou de Muze, Exquise du Pachis, Cortocina, Orage Optimus), Rachele Rinaldini (Kazoom Van Orshof) e Ilaria Zenobi (Gemini, Dharmeta).

Nei Paesi Bassi, nel CSI2*/YH di Kronenberg, per l’Italia sono invece iscritti Olimpia Bargagni (Qapriole van de Musschaver), Andrea Calabro (Ironmaster VDL, Casallbis, Otello de Guldenboom), Vasco Campana (Vivant), l’agente delle Fiamme Oro Michael Cristofoletti (Belony, Nutcraker), Edoardo Alain Dubois (Blue Ivy, Hummer, Iberlina, Justified, Kiara, Kathmandoe), Giovanna De Pieri (Herlin) e Gianluca Gennusa (Nelson van de Moorskeshoeve).

Molto nutrita è infine la rappresentanza azzurra nel terzo ed ultimo appuntamento dell’Autumn Mediterranean Equestrian Tour di Oliva.

Ai nastri di partenza del CSI3*/1*YH spagnolo figurano infatti Giada Bussu (Barona di San Giovanni), Miklos Tassilo Csillaghy De Pacser (Amour Dama Il Palazzetto, Deniro, Foglia d’Oro delle Roane, Virgola Saura), Rosyana Dompè (Handsome), Christian Fioravanti (Birdy de la Lande, Double Push, My Boy Z, Brewster vd Brouwershoeve Z, Paxcristo Van’t Laarhof, Qatar JW Van’t Meulenhof), Nora Kuznik (Kalubette del Beiro).

Ed ancora Luca Maria Moneta (Beauvoir de Pontacq, Buenos de Riverland, Chilli 41, Dame du Milon, Viva la Dolce Vita du Bary Z, Everest du Milon, Guchi Montdesir, Gino du Ventel, First Lady du Bary), Carola Pavan (Karak de Leau, Bertha), Luigi Polesello (Nabucodonosor, Dior On Top Z, Uciano de la Botte, Kiara R.S.) e Camilla Vittadini (Umanak, Danube de Hus, Quick, Jabedabedoe, Tarzan vd Vromboutshoeve Z, Edana 6).

(Nella foto d’archivio Lorenzo De Luca e F One USA a Juping Verona – ph. FISE/Stefano Secchi)