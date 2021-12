Palermo: cavallo cade in un pozzo, indovinate chi lo salva?

Palermo, 8 dicembre 2021 – Sarebbe quasi ripetitivo, se non fosse che le buone notizie non stancano mai.

Come l’ultimo salvataggio messo in opera la scorsa notte da una squadra dei Vigili del Fuoco per recuperare un cavallo nei guai.

Questa volta è toccato a un bel grigio di Trabia, in provincia di Palermo: nel suo pascolo c’era un pozzo chiuso da una copertura in cemento, che però ha ceduto sotto il peso del cavallo.

Il poveretto è quindi precipitato finendo in acqua, il cui livello era molto alto a causa delle recenti piogge.

Per fortuna il cavallo è riuscito a mantenere la testa fuori dall’acqua.

Una volta arrivati i pompieri del comando provinciale di Palermo, il personale del SAF, del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, e i personale del distaccamento di Termini Imerese hanno lavorato per ore alla luce delle fotoelettriche.

Ma sono riusciti a portare in salvo il cavallo e a riaffidarlo al suo proprietario: speriamo gli passi presto il ricordo di questa brutta avventura.

Noi invece ricordiamoci sempre di dire grazie a questi uomini, che tante e tante volte salvano i nostri amici cavalli (e non solo!…) dalle situazioni più pericolose.

Qui la fonte della notizia, da Live Sicilia