Formazione Addestratori Giovani Cavalli FISE: chiuso con successo il primo stage

Buona la prima al Centro Militare di Equitazione di Montelibretti

Lunedì 17 e martedì 18 febbraio, al Centro Militare di Equitazione di Montelibretti, si è svolto il primo dei 18 stage del Progetto di Formazione per Addestratori di Giovani Cavalli FISE 2020.

I lavori sono stati aperti con il saluto ai cavalieri del Presidente della FISE Marco Di Paola che ha espresso l’importanza fondamentale della figura dell’addestratore di giovani cavalli come formatore dei futuri compagni di gara, ribadendo l’importanza del rispetto della salute fisica e mentale del cavallo.

Venticinque binomi composti da cavalieri con patente di 1° e 2° e giovani cavalli divisi per fasce di età e livello di addestramento, sono scesi in campo agli ordini del Tecnico Marco Porro. La prima giornata ha visto i binomi lavorare su barriere a terra, controllo ed equilibrio del cavallo nel lavoro in piano alternato a piccoli salti per migliorare la ginnastica funzionale dei giovani soggetti. Il tecnico Marco Porro si è soffermato molto sul concetto di rispetto dell’equilibrio naturale dei puledri, esortando i cavalieri a non affrettare i tempi di lavoro per l’ottenimento della performance sportiva.

Il secondo giorno, martedì 18, le sessioni di lavoro hanno visto i binomi cimentarsi su percorsi di salto appositamente costruiti dal tecnico, con l’aiuto pratico del personale militare della Scuola di Equitazione.

Il prossimo appuntamento in programma con gli stage del Progetto di Formazione per Addestratori di Giovani Cavalli sarà il 24 e 25 febbraio con Arnaldo Bologni, in Veneto a Sommacampagna negli impianti dello Sporting Club Horse & Pony.

Clicca qui per il calendario completo degli stage di Formazione per Addestratori di Giovani Cavalli FISE 2020.

(nella foto © Biroldi: Marco Porro; sotto Arnaldo Bologni)