Italian Champions Tour: conclusa tappa di Gorla Minore

Ha avuto ufficialmente inizio nello scorso fine settimana a Gorla, presso le strutture dell’Equieffe Equestrian Center, la Coppa Italia targata Italian Champions Tourcon la prima delle 7 tappe qualificanti al Final Event powered by Fieracavalli, in programma a Verona dal 4 al 6 novembre in occasione dell’unico appuntamento italiano con la Longines FEI World Cup.

Se per le 8 squadre in gara nel Livello Sport (h145) quella di ieri è stata l’occasione, dopo il prologo stagionale nel Master Event a Piazza di Siena, per ritrovarsi in campo con nuovi importanti obiettivi all’orizzonte, per i 7 team al via nel Gentlemen Riders (h120) si è trattato del debutto vero e proprio nel circuito.

Grandi emozioni nella 145 che si è conclusa con le prime due squadre senza errori agli ostacoli e una classifica finale determinata dalla somma dei tempi dei rispettivi binomi. Primo posto per Cavalleria Toscana Rg Team con le ottime prove di Paolo Adamo Zuvadelli (Galileo della Caccia) e Roberto Previtali (Come On Semilly) davanti al Jumping Verona Team, secondo grazie ai percorsi netti di Davide Kainich (MR-Ottorongo Van Dorperheide) e Carla Cimolai (Berlino Z). Sul terzo gradino del podio, con 8 penalità complessive, il team Guldenboom di Caroline Philips che ha visto scendere in campo Ignace Philips De Vuyst (Lancetti Van ́t Zorgvliet) e Adriano Di Canto (Leonardo Van’t Roosakker).

Per quanto riguarda la classifica individuale primo posto per Massimo Grossato (Ab Team) che, ultimo a partire, da vero fuoriclasse ha concluso il suo giro fermando il cronometro a 69.56 in sella all’interessantissimo 8 anni Tinkabelle R.S. Nella 120, ricca di spunti tecnici per la crescita sportiva dei nostri giovani talenti, trionfo grazie all’unico doppio netto della categoria per Emanuele Anchisi e il suo Team U.20 Scuderia 1918 Kep Italia (Eleonora Rizzo/Secret Passion – Giada Sonzogni/Carlita) davanti a Goldspan (Giulio Carpigiani/Athinia – Giulia Porta/Unlimited degli Assi) e Sch Jumping Team (Marco Guastella/Dolce Vita – Teodoro Pappalardo/Kellemoi del Castello).

Vincitore della categoria, con un margine di oltre 3 secondi sul secondo classificato, il binomio composta da Giulio Carpigiani e la velocissima Athinia (Goldspan). Prossimo appuntamento con la seconda tappa della Coppa Italia targata Italian Champions Tour ad Atina, dal 6 all’8 agosto.

(Nella foto © Sassofotografie: il Team Cavalleria Toscana Rg premiato da Jacopo Bartalucci)