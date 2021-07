Partiti sotto il segno dell’allegria i FISE Summer Camp 2021

Partiti sotto il segno dell’allegria i Summer Camp 2021. Ad aprire le danze è stato proprio oggi, sabato 17 luglio, il Pratoni del Vivaro Summer Camp 2021 che si protrarrà nello splendido impianto, sede dei World Equestrian Championship di Completo e Attacchi 2022, fino al prossimo 20 luglio, per poi riproporsi dal 7 al 10 agosto.

In versione completo questi due Campus ideati dalla Federazione Italiana Sport Equestri accolgono in modalità di stage collegiale Junior con pony o cavalli. La finalità dell’iniziativa è quella di sviluppare le conoscenze degli sport equestri, ma anche, certamente, quella del benessere psicofisico e motorio dei ragazzi partecipanti, l’inclusione sociale e l’approfondimento del rapporto uomo cavallo con l’ausilio delle più moderne conoscenze improntate all’approccio etologico e quindi al rispetto del cavallo.

L’obiettivo dei Summer Camp è certamente sportivo, ma anche e soprattutto psico-pedagogico. Per questo i ragazzi affronteranno diversi momenti di crescita in aula e in campo, ma anche in scuderia. Tra le diverse lezioni, previsti gli appuntamenti con mental Coach, preparatori atletici, veterinari, etologi e tecnici federali, che si occuperanno del lavoro in campo. Grande spazio anche al grooming, ai regolamenti e alla sicurezza, grazie agli interventi di due dei Main Sponsor della FISE: Kep Italia e Safe Riding.

Non solo Completo nei Summer Camp 2021, perché se è vero che proprio questa disciplina sarà al centro delle attività ai Pratoni del Vivaro, la FISE ha pensato di effettuare più di un Summer Camp itinerante in tutto il territorio italiano. In programma, sono infatti, altri Summer Camp dedicati alla disciplina del salto ostacoli: dal 25 al 28 luglio a Messina (Sicilia), dal 29 luglio all’1 agosto al Centro Italia a San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna), dal 2 al 5 agosto al Sud Italia a San Giorgio Ionico (Puglia) e dal 23 al 26 agosto al Nord Italia a San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna).

Durante ogni appuntamento i ragazzi avranno anche l’opportunità di incontrare un “Campione”, al quale potranno porre le domande e chiedere consigli per raggiungere gli obiettivi di alto livello nell’ambito degli sport equestri.

(foto courtesy © Massimo Argenziano)