Trasferte in Norvegia, Francia, Portogallo, Spagna, Messico, Belgio e Slovacchia per gli azzurri

Fine settimana ricco di impegni internazionali fuori confine per le amazzoni e i cavalieri italiani.

Oltre che nel CSI5*-W ‘indoor’ di Oslo, primo appuntamento del girone europeo della Coppa del Mondo, al quale partecipano Andrea Calabro (Thats Me Z e Otello de Guldenboom nel CSI2*) e Francesco Turturiello (Made In’t Ruytershof, Quite Balou), il tricolore sarà rappresentatato anche nel 5 stelle di St Tropez e nel 4 stelle di Vilamoura.

In Francia, in gara ci sono infatti il carabiniere scelto Filippo Marco Bologni (Quolazio, Bernini GP), l’appuntato Emanuele Gaudiano (Nikolaj de Music, Carlotta 232, Crack Balou e Stalensky PS, Vasco 118 e Calgary 87 nel CSI2*) e Guido Grimaldi (Gerardo-E, G.Breitling E.J., Chanimo e Capriccio, Ginus, Messi 7 e nel CSI2*).

In Portogallo, invece, tra gli iscritti figurano Marta Bottanelli (Acheo di San Patrignano, Donner IK, Gunther S, Itwisth, Vesthigo Z), Piergiorgio Bucci (Casago, Carpe Diem J&F Champblanc, Cochello) e Allegra Colussi Serravallo (Holyfee, Indigo, Centatol PS). Con loro nel CSI1* anche Ilaria Zavarise (Naiger).

Inoltre, nel CSI3*di Oliva, in Spagna, al via ci sono Alessandra Bonifazi (Intrigo RS) e il caporal maggiore scelto Alberto Zorzi (Cinsey, Conisha des Forets, Emmylou e Cash Blue PS nel CSIYH) oltre ad altri otto azzurri iscritti nel CSI1* e nel CSIYH.

Ingaggio a tre stelle, ma oltreoceano, anche per l’agente delle Fiamme Oro Michael Cristofoletti, con Lezaro in gara nel CSI3* di Coapexpan, in Messico.

Infine ben cinque i CSI2* con amazzoni e cavalieri azzurri tra gli iscritti: Dunkerque (Francia), Lier (Belgio), Vejer de la Frontera (Spagna) e Samorin (Slovacchia). In quest’ultimo concorso l’aviere capo Lorenzo De Luca presenta F One USA e Naomi Van Het Keizershof.