I Gentleman italiani invadono l’Arcoveggio

Bologna, sabato 7 novembre 2020 – Due rappresentanti per Regione promossi dalle eliminatorie svoltesi nel periodo post lockdown, divisi in altrettante batterie, sono pronti a battersi per raggiungere la finale che alla settima corsa del pomeriggio di domani 8 novembre accoglierà i primi cinque classificati di ognuna delle manche di qualificazione.

La prima prova che avrà inizio è un miglio per professionisti in sulky ai quattro anni fra i quali due soggetti da seguire particolarmente, il recente vincitore in 1.12.7, Ademir di Ruggi, un erede di Varenne che Lorenzo Baldi sta portando ad elevati livelli agonistici e Angel Cash, progredito allievo del bresciano Manuel Galeazzi, reduce da un brillante primo piano patavino, terza forza il regolarista Alvin dei Daltri ed il suo mentore Maurizio Cheli.

Alla seconda corsa, debutto per i protagonisti del Trofeo Delle Regioni ed eccellenti chance di promozione alla finale per Top Gun America, Vasty di Poggio, Vento Spritz, nonché per Zima Jet e Rouen Peste Tft, partner rispettivamente del campano Vitiello, del fiorentino Orsini e del decano dei “puri” piemontesi Giovanni Bechis, mentre le due giumente di casa Baldi saranno interpretate dal pluriscudettato Filippo Monti e dal campano/veneto, Aldo Mignano. Il tempo di evidenziare le cinque coppie in possesso dell’agognato pass e poi, subito in pista la seconda batteria, altro miglio dall’esito incerto sul tema vittoria, ma con precise indicazioni sui nominativi in grado di seguire in finale il precedente quintetto, la Campania è attesa ad un en plein grazie al duo Ultras Grif/Ciccarelli ed il veneto alla medesima stregua con il duo Tosetta Spritz/Zorzetto, mentre la “classica “ Vanguardia garantisce concrete aspettative al romano Fabrizio Martinelli, e la ben situata Rugiada Sms può dare a Michele Canali la soddisfazione di rappresentare l’Emilia all’evento conclusivo. Tra gli altri, promozione in bilico tra Zarina D’Amore e Radenka D’aghi, tradotto in guide, il nipote del grande Vivaldo, Stefano Baldi e un altro rappresentante di una affermata famiglia di trottofili, Marco Castaldo, il fascinoso fratello di Massimiliano ed erede del compianto Franco, mattatore della “Milano da bere” negli anni 80.

In attesa delle prove conclusive, consolazione finale del Trofeo, due round con i professionisti in scena, alla quarta corsa alle redini dei tre anni e alla quinta in sediolo ai puledri, per un pronostico che vede Bonjour King Bigi , Bagarre e Bigben Chuc Sm in vetrina tra i sette contendenti del miglio riservato alla leva 2017, mentre tra i più giovani sarà una sfida a tre per la prima vittoria in carriera, Crack Op, Cristalda Col e Candelario.