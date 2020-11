Il programma delle corse top di dicembre all’ippodromo Snai La Maura

Milano, lunedì 30 novembre 2020 – Di seguito l’interessantissimo menu trottistico milanese di dicembre 2020. Lunedì 7 grande attesa per la nuova edizione del GRAN PREMIO DELLE NAZIONI, corsa di Gruppo I per cavalli di ogni Paese di 4 anni e oltre, ultima prova dell’anno importante per i cavalli anziani prima che il meeting d’Hiver francese entri nel vivo. La corsa sarà sulla distanza dei 2250 metri; il vincitore dell’edizione 2019 è stato il norvegese COKSTILE, cavallo che successivamente, nella primavera 2020, ha vinto, grazie alla successiva squalifica di PROPULSION, l’Elitloppet a Solvalla (Svezia), una delle prove più importanti al mondo per i cavalli anziani.

Nella stessa giornata anche le FINALI TROFEI WINTER CHALLENGE 2^ edizione, quest’anno diviso in una prova per 3 anni e una per 4 anni, come avviene con grande successo negli ippodromi scandinavi. I cavalli che si sono qualificati alla finale nelle otto qualificazioni durante il periodo autunnale, avranno la possibilità di mettersi alla prova in una corsa sui 1650 partenza nastri, con un ricco montepremi a disposizione. Il vincitore dell’edizione 2019 fu ZAFFIRO JET, cavallo che dopo aver corso a ottimi livelli in Italia durante il 2020 è stato trasferito in Danimarca.

Martedì 8, invece, la 2^ edizione della giornata dedicata ai Gentlemen dopo quella disputata il 6 novembre scorso che ha visto vincitore Matteo Zaccherini. Durante la stessa riunione di corse il Trofeo Obiettivo Casa in cui i gentlemen avranno la possibilità di confrontarsi in due batterie più una finale a cui accederanno i primi 5 classificati delle due batterie. Il vincitore dell’edizione 2019 è stato SINGAPORE con Enrico Colombino in sulky. Nella medesima giornata il premio con maggior dotazione sarà una categoria BC riservata ai gentleman con cavalli di loro proprietà.

Martedì 15, come da tradizione, si svolgerà il TROFEO LUIGI CANZI, classica prova che mette in competizione i migliori allievi guidatori d’Italia. Quest’anno la formula prevede una corsa mista fra allievi (che partiranno allo start) e i professionisti, che dovranno “inseguire” sul percorso i loro futuri colleghi. Vincitore edizione 2019 LORENZO CALLEGARO con ULIVETO BARGAL.

Domenica 20, anche qui come da tradizione, è in programma il TROFEO GENTLEMAN ONLUS MILANO, classica prova riservata ai gentleman lombardi, in cui il 5% dei premi verrà devoluto ad un ente benefico. Vincitore dell’anno 2019 UPHO, con Marco Scarton in sulky.

Infine martedì 29 che, come chiusura del 2020, vedrà in calendario il PREMIO DI FINE ANNO sulla distanza di 2250 metri, riservato ai cavalli di 2 anni, in preparazione alle corse a loro riservate durante il meeting d’Hiver a Parigi Vincennes.